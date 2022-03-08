Юрий Бойко назначен главой политсовета ОПЗЖ. Партия призвала РФ прекратить агрессию

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко назначен председателем Стратегического совета ОПЗЖ и главой Политсовета ОПЗЖ. Соответствующее решение принято политсоветом партии, сообщает Бойко на своей странице в Facebook.

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Главной задачей Политсовета ОПЗЖ является организация гуманитарной помощи населению в регионах, находящихся в зоне боевых действий, и помощи беженцам, а также защита Украины.

Политсовет принял решение обратиться с призывом к руководству Российской Федерации прекратить агрессию против Украины, а к участникам переговорного процесса с призывом – немедленно принять решение о прекращении огня и выводе всех российских войск с территории Украины.

Также принято решение поддержать участие членов ОПЗЖ в формировании Сил территориальной обороны Украины для охраны объектов критической инфраструктуры, жилья граждан и борьбы с мародерами, сопровождения гуманитарных коридоров для вывода мирных граждан.

Кроме того, народным депутатам Украины от ОПЗЖ поручено поддержать всеми доступными путями усилия органов власти по безопасности государства и граждан в условиях военного положения.