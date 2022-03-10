Бойко народным депутатам: "Хватит отсиживаться в кустах!"

Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко на своей странице в Facebook обратился к депутатам Верховной Рады Украины с призывом немедленно собраться и начать работу парламента.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"Парламент должен немедленно собраться и принять закон о дистанционном голосовании, чтобы была возможность проводить законы, которые поддерживают нашу армию, поддерживают наших аграриев, чтобы они начали посевную. Наконец, списать долги за коммунальные услуги, которые возникнут в период боевых действий и массовой эвакуации граждан. Парламент должен принять все то, что сегодня требуется для жизнеобеспечения страны, поддержки государства", — сказал Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что в условиях той беспрецедентной угрозы, которая нависла над Украиной, Верховная Рада не может оставаться в стороне и "отсиживаться в кустах". Бойко заверил, что ОПЗЖ готова подать проекты необходимых законов и решений парламента для поддержки украинской экономики и жизнеобеспечения украинских граждан.