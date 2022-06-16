Украинское общество ожидают серьезнейшие трансформации - Пелюховский

В последнее время война и сводки с фронтов заставили граждан Украины забыть о вопросах, связанных с мирной жизнью, развитием экономики и социальной сферы. Лидер политической партии "Сила нации" Андрей Пелюховский задался вопросом: "Что дальше?". Его статью на данную тему публикует "Новый формат".

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"Нас интересует тот вопрос, которым задаются миллионы граждан в Украине, но который обходит стороною власть: "Что же дальше?". Этот вопрос каждый вечер звучит на наших кухнях. Его задают друзья и соседи, встречаясь у подъезда. Его задают в селах и городах, таксисты и парикмахеры, учителя и инженеры, медики и хлеборобы. Что дальше? Какую Украину мы получим на выходе, после войны?", — пишет политик.

Автор констатирует: "К сожалению, ясного видения социально-экономической стратегии развития Украины в послевоенный период у правительства нет. Нет понимания того, как необходимо в срочном порядке трансформировать жилищно-коммунальную сферу – чтобы сэкономить на энергозатратах и снять с простых людей тарифное бремя. Нет понимания того, как необходимо изменить налоговое законодательство и как заставить работать банковскую систему – ведь при учетной ставке в 25% оставшийся в стране бизнес попросту умрет! Нет понимания, что делать с экспортом – и не только хлеба, но и руды, металла и целого ряда других товаров. А как перейти от преимущественно сырьевой экономики к высокотехнологичной? А как восстановить транзитный потенциал? А как развивать сферу услуг, чтобы довести ее удельный вес в экономке страны минимум до 1/3?".

А.Пелюховский прогнозирует: "Я уверен, что после войны перестанут быть актуальны все те политические партии, которые основаны на лжи, фальши и лицемерии. В украинскую политику вряд ли вернутся Порошенко и Тимошенко, Разумков и Гройсман, Смешко и Мураев – я уже не говорю о Медведчуке и Бойко. Они останутся там, в прошлой, в прежней Украине, которая сгорела 24 февраля 2022 года. Политические партии и политики, привыкшие к манипуляциям и словесной эквилибристике, умерли с электоральной точки зрения. Их время прошло. Они остались в далекой истории. Украинское общество ожидают серьезнейшие трансформации, пробуждение ото сна и новая тональность диалога с властью".

В целом автор статьи прогнозирует серьезные перемены в обществе — вплоть до изменения страны, философии политики и управления. Однако он уверен в том, что Украина не только сохранится, но и сможет найти в себе силы для быстрого развития. Изменится только качество элит и качество политиков.