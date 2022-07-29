Геннадий Корбан не имеет отношения к обороне Днепра: в ВСУ дали разъяснение

Политик не является военнослужащим и не занимает никаких руководящих должностей в структуре Сил территориальной обороны – говорится в официальном ответе руководителя Регионального управления "Восток" ТРО ВСУ, сообщает Телеканал D1.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Геннадий Корбан — не руководитель объединенного штаба территориальной обороны Днепропетровщины. Политик не проходит службу в Вооруженных силах Украины и не занимает никаких руководящих должностей в армии. Об этом говорится в ответе руководителя Регионального управления Сил территориальной обороны "Восход" полковника Валерия Курача на запрос директора телерадиокомпании "Регион" Николая Павленко.

"При отражении вооруженной агрессии Российской Федерации, в Днепропетровской области создан объединенный штаб территориальной обороны на основе штаба Регионального управления Сил ТрО "Восток" Вооруженных Сил Украины, в состав которого входят определенные должностные лица от Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины и других составляющих сил безопасности и сил обороны, — говорится в документе. предназначался".

В ВСУ советуют обращаться в Днепропетровскую областную военную администрацию и Днепровский городской совет в случае возникновения других вопросов относительно Геннадия Корбана.

Отметим, накануне городской голова Днепра Борис Филатов обнародовал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому в защиту Геннадия Корбана. В обращении утверждается якобы экс-заместитель председателя Днепропетровской ОГА "руководитель Штаба Территориальной Обороны Днепра", что, как выяснилось, не соответствует действительности. Также авторы письма отмечают, что "вклад Геннадия Корбана в дело защиты Украины … весомый и бесспорный".

Под обращением подписались 123 человека: десятки мэров украинских городов (включая Виталия Кличко), лидеров общественного мнения, волонтеров, правозащитников, спортсменов и предпринимателей.

Напомним, 22 июля Геннадия Корбана не пустили в Украину. По данным СМИ, пограничники забрали у политика паспорт, когда тот пытался въехать в Украину из Польши. Мотивировали это указом президента о лишении Корбана украинского гражданства.

Днем ранее в печати появилась копия указа Владимира Зеленского об аннулировании гражданства ряда лиц (в частности — Геннадия Корбана, Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича), которые, кроме украинского, имеют иностранные паспорта.

Корбан назвал ситуацию "недоразумением или розыгрышем" и обратился к президенту с просьбой "решить этот вопрос". Тем временем в СМИ развернули информационную кампанию по давлению на главу государства и "отбеливанию" Геннадия Корбана.