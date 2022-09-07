Скандальный командир теробороны Майман задержан в Конча-Заспе по серьезной статье

Майман не в первый раз становится героем криминальной хроники

Сегодня около 17:00 возле ресторана Купеческий двор в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом силами спецназа Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции Украины был задержан командир добровольческого батальона Теробороны Михаил Майман (он же Михаил Помагайло).

Об этом стало известно "Телеграфу". В распоряжении издания оказалось видео задержания.

По источникам СМИ, текущее обвинение — по статье 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества, карается лишением свободы на срок лет). Далее следствие рассматривает возможность переквалификации по другим статьям.

Михаил Майман — ветеран АТО, в марте 2022 года он стал командиром добровольческого формирования 14 территориальной громады Киева "Архангела Михаила", участвовавшего в освобождении населенных пунктов региона. По информации СМИ, когда-то был соратником одиозного Ильи Кивы; обвиняли его и в присвоении больших сумм пожертвований на украинскую армию.

В отношении Маймана СБУ уже расследует одно уголовное производство, в рамках которого он был задержан летом по подозрению в торговле оружием.