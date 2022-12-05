Зеленского просят наложить санкции на Олега Крота и холдинг Techiia за сотрудничество с российским 1xBet, — СМИ

Украинцы собирают подписи под петицией о наложении санкций на Олега Крота и холдинг Techiia, поддерживающих 1xBet.

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На сайте Президента Украины Владимира Зеленского появилась электронная петиция с требованием наложить санкции на компании, связанные с государством-агрессором и поддерживающие российский бизнес в Украине, пишет Апостроф.

Автор петиции просит Зеленского как главу Совета национальной безопасности и обороны Украины вынести на рассмотрение СНБО и принять решение о наложении санкций на украинские и российские юридические лица, работающие в Украине в интересах государства-агрессора, а также в отношении физических лиц – руководителей и владельцев этих компаний. Речь идет об операторах игорного бизнеса, тем или иным образом связанных с российским бизнесом, в большинстве случаев — со скандально известным российским букмекером 1xBet, который пытается через Окружной административный суд города Киева возобновить свои аннулированные лицензии на работу в Украине. —

В петиции предлагаются к наложению санкций сам российский букмекер 1xBet, его представитель в Украине ООО "Твоя беттинговая компания", "дочки" 1xBet, работающие в Украине — PointLoto (ООО "Поинтлото" и российские ООО "Мелофон" и ООО "Селебриты"), FanSport (ООО "Плей Фан Инвестмент"), а также российская букмекерская контора Фонбет (российское ООО "Пин-ап.ру") и официально работающий в РФ букмекер BetWinner. Кроме того, наложить санкции предлагается и на украинский IT-холдинг Techiia, обвиняемый в продвижении 1xBet в Украине. Автор петиции указывает, что Techiia тесно сотрудничает с 1xBet, имеет с ним связь и участвовала в помощи выхода россиян на украинский рынок.

"Главный юрист TECHIIA Роман Родин является родным братом Александра Родина, директором ООО "Твоя беттинговая компания" — представителя 1xBet в Украине. Соучредитель TECHIIA Олег Крот в интервью bihus.info не скрывает, что заинтересован в работе 1xBet в Украине: "Это такая же компания, как и многие другие, которые зарабатывают деньги. Если компания не платит в России налоги и будет платить их в Украине, причем большие – в чем проблема?". При этом Крот лукавит, потому что 1xBet работает в России из-за своего клона 1xСтавка и платит налоги в бюджет страны-агрессора", – говорится в петиции.

"Апостроф" пишет, что ранее украинские СМИ обнаружили, что главный юрист украинского холдинга Techiia Роман Родин является родным братом Александра Родина, директора ООО "Твоя беттинговая компания", которая представляет в Украине российский букмекер 1xBet и получала на его работу в нашей стране две лицензии, впоследствии после широкого общественного резонанса аннулированные в сентябре 2022 года. Кроме того, известно, что Techiia тесно сотрудничала с 1xBet в 2021 году по направлению киберспорта и продолжала это делать в 2022 году — уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отметим, что впервые о соучредителе холдинга Techiia Олеге Кроте стало известно широкой общественности тогда, когда он заявил, что перечислил на нужды ВСУ сразу 60 млн долларов — один из крупнейших донатов на армию, о происхождении которого и куда именно эти деньги были направлены Олег Крот затруднился ответить.