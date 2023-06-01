Кучма, Суркисы и Столар на Lamborgini: как VIP-беженцы из Украины отдыхают во время войны, — СМИ

Журналисты выяснили, как украинские нардепы и бизнесмены свободно прилетали во Францию чартерными рейсами. Второго президента Украины заметили на тренировке с охранниками, а нардепа Вадима Столара — на авто за 300 тысяч евро.

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Украинские VIP-беженцы предпочитают выбирать для жизни Лазурный берег, средиземноморское побережье Франции. Об этом говорится в третьей части расследования "Украинской правды" (УП) под названием "Батальон Монако".

Журналисты отследили, как на посадку заходил чартерный рейс из Вены с двумя нардепами от пророссийской "ОПЗЖ" — Сергеем Левочкиным и Григорием Суркисом. По данным источников, оба получили на разрешение на выезд из Украины официально — для депутатской деятельности.

Собеседники издания в бизнес-кругах говорят, что в Вене Левочкин и Суркис виделись с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Суркисы приезжали 22 апреля этого года на стадион "Динамо" в Киеве смотреть футбол

В расследовании также говорится, как Левочкин, а также Григорий и Игорь Суркисы приезжали 22 апреля этого года на стадион "Динамо" в Киев смотреть футбол. На стадион заехал новый Mersedes Maybah GLS примерно за $250 тысяч.

Другой Mersedes — белый седан Суркиса журналисты увидели под казино в Монте-Карло.

Столар на Lamborgini за 300 тысяч

Еще один украинский VIP-беженец, по данным УП, это нардеп Вадим Столар. Он арендует на Лазурном берегу имение в районе для самых богатых — в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра.

Собеседники издания в бизнес-окружении заявили, что Столар ездит на Lamborghini Urus за 300 тысяч евро.

Также на Кап-Ферра переехала семья экс-депутата Харьковкого облсовета Владимира Скоробагача, говорится в материале.

Кучма с охраной и мэр Краматорска в Ницце

Журналисты отыскали на Лазурном берегу второго президента Украины Леонида Кучму в сопровождении двух охранников. Его заметили после окончания тренировки — заходящим в имение своего зятя Виктора Пинчука.

Кучма после начала российского вторжения прокомментировал события в Украине на 15-й день. Сейчас о его публичной деятельности ничего неизвестно, отметили авторы.

Кроме этого, вместе с нардепом Максимом Ефимовым летал в Ниццу и мэр Краматорска Александр Гончаренко. По данным УП, оба прилетели чартером в Ниццу 17 марта.

Гончаренко в разговоре с журналистами издания опроверг факт пребывания во французский город. После того, как ему отправили видеокадры пребывания в Ницце, градоначальник подтвердил, что летал туда проверить дочь, которая недавно поступила в местный университет.

В Монако журналисты также видели украинского предпринимателя Александра Кацубу, бывшего соратника беглого президента Виктора Януковича, экс-депутата Юрия Иванющенко, сына подозреваемого в госизмене бизнесмена Вячеслава Богуслаева и других.

Отметим, что для простых украинских беженцев в Великобритании и части Германии строят контейнерные дома. Украинка Элеонора выехала в Берлин в конце марта прошлого года, сменила пять мест жительства, причем одно из них было неотапливаемым.

А в Шотландии более тысячи беженцев из Украины живут на круизом корабле MS Victoria. Власти страны говорят о завершении контракта на предоставление им жилплощади к 11 июля.