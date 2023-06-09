Присутствуем с начала конфликта: в ООН ответили на критику Зеленского

В организации отметили, что ООН присутствует в Украине с начала военного конфликта с Россией и оказывает гуманитарную помощь пострадавшим, но не занимается физическим спасением людей.

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В ООН ответили на обвинения украинского президента Владимира Зеленского в том, что организация должным образом не отреагировала на подрыв дамбы Каховской ГЭС. Соответствующее заявление было размещено на сайте ООН в пятницу, 9 июня.

В заявлении говорится, что ООН оказывает с самого начала помощь пострадавшим, но не получила от российских сил ни разрешений, ни гарантий безопасности для персонала и людей для проведения эвакуации.

"Представитель ООН в Украине заверил министра иностранных дел Украины, что организация работает над оказанием поддержки и помощи мирным жителям, пострадавшим в результате разрушения Каховской дамбы, с первых часов катастрофы. ООН стремится охватить всех нуждающихся украинцев с обеих сторон берега реки Днепр", — сказано в сообщении.

Напомним, 9 июня у Владимира Зеленского раскритиковали ООН за заявление о подрыве Каховской ГЭС. По словам советника ОП Михаила Подоляка, очень странно, что для чиновника ООН обстоятельства подрыва Каховской ГЭС непонятны. Россияне унижают международное право и Устав организации.

Перед этим представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что обстоятельства подрыва Каховской ГЭС "остаются неясными". Он также заявил, что пока якобы нельзя говорить о том, что было совершено военное преступление.