"Нет причин": Макрон не собирается звонить Путину, но ответит на его звонок (видео)

По мнению президента Франции, Россия больше не уважает международное право и является колониальной державой, ведя империалистическую войну со своим соседом.

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Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует звонить российскому диктатору Владимиру Путину, однако он не отказался бы от разговора, если бы сам Путин позвонил ему. Об этом французский лидер заявил в интервью FranceInfo.

"У меня нет причин звонить ему сегодня. Идет украинское контрнаступление. Придет время, надеюсь, переговоров на условиях Украины. С другой стороны, если он позвонит мне, чтобы предложить что-то, я приму это, потому что Франция всегда была содействующей и посреднической державой", — пояснил журналистам Макрон.

По его словам, Россия сама поставила себя в положение, когда она больше не уважает международное право. Президент Франции назвал РФ "колониальной державой 21-го века", которая ведет империалистическую войну со своим соседом Украиной.

Также французский лидер осудил роль России в Африке из-за дестабилизации континента при помощи ЧВК "Вагнер".

Напомним, 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, посвященные Ближнему Востоку и войне в Украине. Французский политик настаивал на том, чтобы саудовский принц использовал свое влияние на Россию.

12 июня Макрон заявил, что несколько дней назад началась "тщательно" спланированное контрнаступление украинских сил. По его словам, контрнаступательная операция ВСУ планировалась достаточно долго, а Франция начала поставлять Киеву больше оружия, снарядов и бронетехники.