Польша не сможет получить ядерное вооружение США в ближайшие несколько лет, — эксперт

Политический эксперт Максим Джигун считает, что для Польши фактор Беларуси является очень серьезным. Варшава хочет больше поддержки от США, если сейчас это не ядерное оружие, то хотя бы комплексы Patriot.

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Для Польши факт размещения в Беларуси тактического ядерного оружия и подразделений ЧВК "Вагнер" станет серьезным фактором и вызовом безопасности. Именно из-за призывов к размещению американского ядерного вооружения официальная Варшава пытается усилить свой компонент безопасности.

Об этом в комментарии Фокусу рассказал политический эксперт Максим Джигун.

"После принятия решения о размещении в Беларуси своего тактического ядерного оружия, Путин таким образом показал Западу свою силу. Для него это решение символическое, ведь кроме Украины, в прямой угрозе оказались Польша и страны Балтии. Хотя понятно, что ядерное оружие не имеет границ, все же такое развертывание повышает угрозу. Для Польши фактор Беларуси является серьезным, считайте размещение ядерного оружия и переход ЧВК "Вагнер". Именно этим можно объяснить несколько эмоциональные заявления польских политиков. Варшава хочет больше поддержки от своего союзника США, если сейчас это не ядерное оружие, то хотя бы комплексы Patriot", — сказал Фокусу Джигун.

Вместе с тем, эксперт не уверен, что президент США Джо Байден согласится на такой шаг. В первую очередь это вызовет критику у стран, не являющихся союзниками и партнерами США. Во-вторых, американский лидер сейчас больше обращает внимание на внутренние проблемы США, что продиктовано грядущими выборами президента страны.

"Сейчас для Байдена вопрос размещения в Польше ядерного вооружения не является приоритетным. Сейчас он входит в период избирательной кампании, поэтому больше сосредоточен на внутренних вопросах США — безработице, отсрочке государственного долга, состоянии экономики. Для президента США сейчас насущный вопрос минимизировать свои риски, а не объяснять избирателям причины решения о размещении ядерного оружия в других странах. Кроме того, такое решение вызовет сопротивление у стран глобального Юга, Латинской Америки, то есть всех тех, кто не является союзником США", — объясняет Джигун.

Больше читайте в материале Фокуса"Бомба против бомбы. Решится ли Байден разместить ядерное вооружение в Польше".