Приняли, но без кино: комитет Рады поддержал законопроект Зеленского об английском языке

Члены гуманитарного комитета единогласно поддержали президентский законопроект. Однако из документа изымут все скандальные нормы, касающиеся показа кино.

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Гуманитарный комитет Верховной Рады рассмотрел законопроект президента Украины Владимира Зеленского. Результатами рассмотрения поделился в соцсетях 20 июля народный депутат Украины Владимир Вятрович.

Нардеп сообщил, что комитет единогласно принял решение о поддержке законопроекта 9432 об английском языке, но с изъятием из него всех норм о кино и телевидении.

Из законопроекта изымут нормы, которые касались:

требования демонстрировать англоязычные фильмы в кинотеатрах на языке оригинала;

изменений в закон о кинематографии;

изменений в закон о государственном языке в части кино;

изменений в закон о медиа, а именно о снижении квоты украиноязычных программ.

"Спасибо коллегам за мудрое государственное решение, которое позволит рассматривать законопроект без взрывоопасных антиукраинских норм", — подчеркнул Вятрович.

Пост депутата Владимира Вятровича от 20 июля Фото: Скриншот

Напомним, скандальный законопроект, поданный Владимиром Зеленским, направлен на установление английского как международного языка общения в Украине. Глава Минцифры Михаил Федоров заявлял, что каждый украинец сможет повысить свой уровень владения иностранным языком бесплатно. После внесения изменений все украинские чиновники будут обязаны знать английский. Также планировалось, что англоязычные фильмы и телепрограммы будут транслировать на языке оригинала.

Однако кинодистрибьютор Богдан Батрух предполагал, что новый закон скорее подтолкнет зрителей смотреть фильмы на пиратских ресурсах с русским дубляжом, чем учить английский язык. Его коллега Денис Софронов также отмечал, что важно поощрять к просмотру фильмов в оригинале, но не запрещать украинский дубляж.