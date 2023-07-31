Украинское контрнаступление станет частью избирательной кампании в США, — эксперты

Кремлевская пропаганда через результаты украинского контрнаступления пытается влиять на электоральные процессы в США и странах Европы.

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Грядущие выборы в Польше и США активизировали работу российской пропаганды по созданию фейков и формированию общественного мнения, что помощь Украине не будет иметь результатов. Об этом в комментарии Фокусу рассказал политический эксперт Олег Лисовый.

"Кремль пытается посеять недоверие, чтобы замедлить или полностью остановить помощь Украине. В странах Запада происходят электоральные процессы, поэтому цель Кремля — максимально разрушить доверие и поддержку, чтобы новая власть после выборе не так поддерживала Украину. В ход идут нарративы, что Украине сколько не помогай, все равно не будет результата, она не победит. Похожие упреки и об оружии от Запада, которое якобы неэффективно в Украине", — говорит Лисовый.

В свою очередь, политтехнолог Сергей Гайдай отметил, что российская пропаганда работает также на имидж Путина, который реально снизился после неудачного мятежа Евгения Пригожина.

"Таким образом пытаются повысить рейтинг Путину, который его существенно потерял на фоне мятежа Пригожина и отсутствия достижений на фронте. В России растет процент поддержки так называемой "окопной правды", по разным оценкам Пригожина поддерживает более 30% россиян. Путин даже нарушил свои страхи и пошел в народ, обратите внимание на все выходы к населению, совместные фотографии", — рассказывает Фокусу политтехнолог Сергей Гайдай.

Помощь Украине и успешность украинского контрнаступления, осуществляемого с помощью западного вооружения, также будет использована в ходе избирательной кампании Байдена. Простому американскому избирателю не понятны понятия "тенденции боевых действий", там успешность оценивается в количестве освобожденных километров. Так же этот фактор могут использовать и соперники Байдена, указывая на провал контрнаступления и бесполезность именно такой поддержки.

Больше читайте в материале Фокуса "Плохое" контрнаступление. Почему западные СМИ подыгрывают российской пропаганде".