В Украине заочно арестовали экс-нардепа Рабиновича, — СМИ

По данным журналистов, Рабиновичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей за продвижение пророссийских нарративов и распространение среди населения Европейского союза антиукраинской пропаганды.

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Печерский районный суд Киева, 1 августа, принял решение об избрании меры пресечения бывшему народному депутату от запрещенной в Украине политической партии "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу. Об этом сообщает издание ZN.UA.

Отмечается, что согласно решению суда, экс-нардепу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным Государственного бюро расследований, бывший нардеп распространял среди населения стран Европейского Союза антиукраинскую пропаганду. В своих публичных выступлениях Рабинович высказывал пророссийские нарративы, и продвигал в медиапространство манипулятивные заявления, которые наносили ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

К слову, 26 июля Фокус писал, что сопредседателя запрещенной партии "Оппозиционная платформа ㅡ За жизнь" Вадима Рабиновича, которого подозревают в госизмене, объявят в международный розыск. ГБР известно, что политик скрывается в Израиле.

Напомним, 26 июля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату Вадиму Рабиновичу, который скрывается за границей, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Поскольку, по информации следствия, сейчас он скрывается за границей, то сообщение осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в государство Израиль.