"Сейчас проводить опасно": Стефанчук анонсировал изменения для проведения выборов после войны

Проводить любые выборы в период военного положения, по мнению политика, невозможно без участия военнослужащих и людей, которые выехали за границу в поиске убежища.

Related video

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью изданию Liga заявил, что парламентские выборы в Украине состоятся только после окончания войны. Парламент должен объяснить, какие это будут выборы — очередные или внеочередные.

"Многие международные коллеги во время общения спрашивают: "Думаете ли вы о следующих выборах?" Я им всегда говорю: "Мы думаем о нашей победе, а выборы должны быть после нашей победы". И здесь уже действительно нужны будут изменения в законодательство", — сказал он.

По словам Стефанчука, Конституция предусматривает проведение очередных или внеочередных выборов, поэтому парламент, как минимум, должен объяснить, какие именно будут выборы.

"Потому что Конституция предусматривает только два вида выборов: очередные и внеочередные. Послеочередных не существует. И еще есть целый ряд других законодательных несогласованностей. Надо понять, как нам выходить из этой юридической путаницы", — подчеркнул председатель Верховной Рады.

Глава Рады уверен, что проводить любые выборы в период военного положения невозможно, ведь каким образом будут голосовать военнослужащие, которые защищают нашу страну и миллионы украинцев, выехавших за границу из-за полномасштабной войны.

"Без обеспечения участия в выборах военнослужащих, людей, которые выехали за границу и нашли временное убежище в других странах, без обеспечения безопасности избирательного процесса, без других более мелких вопросов — это невозможно", — заявил Руслан Стефанчук.

Более того, секретарь СНБО Алексей Данилов ранее рассказал, почему невозможно провести выборы во время войны. Топ-чиновник не понимает, как можно привлечь к выборам граждан, которые сейчас находятся непосредственно на линии фронта.

Напомним, 31 июля, представитель Центральной избирательной комиссии заявил, что несмотря на то, что военное время не предусматривает проведение выборов, провести голосование возможно, если будет политическая воля и соответствующие изменения в законодательстве.