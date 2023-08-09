В будущем стоит ждать новых конфликтных ситуаций с Польшей, — эксперт

На парламентских выборах в Польше разные политические лагеря будут спекулировать вопросом Украины и ее поддержки.

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В ближайшее время можно прогнозировать много заявлений от польских политиков против Украины, на которые нужно реагировать взвешенно на таком же уровне. Главное не нужно пытаться влиять на ход избирательной кампании. Об этом в комментарии Фокусу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко

"Будет много заявлений от польских политиков в зависимости от их конъюнктуры, поэтому на них нужно быть готовым реагировать, в первую очередь взвешенно — на таком же уровне. Чего не нужно делать — так это пытаться вмешиваться в ход избирательной кампании, ни в коем случае не показывать свою поддержку любому кандидату. Для нас это важно, как и в США, чтобы не портить отношения с различными политическими силами", — говорит Фесенко.

По словам эксперта, никакого конфликта между дипломатиями Украины и Польши в начале августа не было, это скорее, напряжение спровоцировано эмоциональными заявлениями политиков разного уровня.

"Главным противоречием сейчас является украинское зерно, я бы сказал больше, что эта проблема надолго — она еще будет появляться и мешать в процессе интеграции Украины в ЕС. На фоне этого можно уже сейчас прогнозировать серьезные противоречия с рядом европейских стран, из-за защиты рынков и интересов собственных фермеров. С этим нужно мириться и быть к этому готовым", — говорит Фокусу Фесенко.

Больше читайте в материале Фокуса "Драться или мириться. Почему ухудшаются отношения с Польшей и как это предотвратить".