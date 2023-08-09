"Потеряет все": Вучич пригрозил Украине на случай признания независимости Косово

По словам сербского президента, Украина является для них дружественной страной, однако если Киев примет решение, которое не понравится Белграду, то последует резкая реакция.

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Президент Сербии Александр Вучич пригрозил Украине на случай, если в Киеве захотят в один момент официально признать независимость Косово. Об этом он заявил во время пресс-конференции 8 августа, пишет RTRS.

Связаны эти разговоры с обращением к правительствам западных государств с призывом пересмотреть политику по Белграду и Приштине, которое было подписано в том числе депутатом из Украины Александром Мережко.

В Сербии отмечают, что реакция будет резкой, если независимость Косово будет признана в Украине.

"Украина – дружественная нам страна. Думаю, Зеленский умнее Мережко. Потому что представьте: если Украина признает независимость Косово, то потеряет все в один день", — говорится в сообщении.

Кроме того, Александр Вучич отдельно добавил, что Сербия продолжит отстаивать "либертарианский подход" и право государства принимать собственные решения, не завися ни от кого.

Речь идет про письмо, которое подписали главы десяти парламентских комитетов по иностранным делам и более полусотни депутатов разных парламентов. Они призвали усилить давление на Сербию и попробовать отойти от попыток баланса по отношению к ней и Косово. Инициатором является депутат из Великобритании Алисия Кернс.

Напомним, 12 июля сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич анонсировал "подарки" для Украины от Запада к концу года, которые касаются членства в Евросоюзе. . По его словам, решения на саммите НАТО в Вильнюсе не стали показательными.