"Батькивщина" требует создать ВСК относительно недостаточного финансирования лечения и реабилитации военных, — СМИ

Рада должна также разработать законопроект по выделению достаточных средств на реабилитационные центры для военных.

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Лечение и реабилитация военных должны быть приоритетом государства, а не финансироваться по остаточному принципу. Парламент должен создать ВСК по поводу недостаточного финансирования со стороны государства лечения и реабилитации военных, перед которыми все украинцы в долгу. В Украине должна быть создана сеть реабилитационных центров, пишет "Телеграф".

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала депутатов тратить разумно государственные деньги и финансировать создание современных реабилитационных центров для военных, а не тратить их на сомнительные проекты, в частности, на цензурированный властями "Единый марафон".

По ее мнению, для этого должна быть создана временная следственная комиссия и разработан законопроект о выделении достаточных средств на реабилитационные центры.

"Немедленно представить законопроект о выделении достаточных финансовых ресурсов о переоснащении и создании по всей Украине реабилитационных центров. И обращаюсь ко всем фракциям, мы выходим с инициативой создать временную следственную комиссию по расследованию недостаточности финансирования на лечение и реабилитацию наших героев и героинь", — подчеркнула Юлия Тимошенко с трибуны парламента.

Такую позицию лидера фракции поддержал и народный депутат, глава столичной "Батькивщины", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Валерий Дубиль.

"Только за последнюю неделю мы с командой посетили реабилитационные центры и военные госпитали в разных областях страны. То, как ответственно и добросовестно работают врачи, как они беспокоятся о раненых, как прилагают все усилия, чтобы поставить их на ноги — вызывает только уважение и восхищение. Но часто им приходится это делать в условиях ограниченного государственного финансирования, и это недопустимо для государства, которое уже полтора года находится в состоянии полномасштабной войны. Полное государственное обеспечение реабилитационных центров сейчас – это, к сожалению, требование времени, и наша команда в парламенте будет над этим работать", – резюмировал Валерий Дубиль.