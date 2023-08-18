Индия может заинтересоваться украинскими морскими дронами, — эксперт

Индию всегда интересовали современное вооружение и оборонные системы, а Украина имеет соответствующие проекты.

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Не нужно искать измену в том, что Украину не пригласили на саммит "Группы двадцати" в Индии. Вместо этого надо создавать совместные проекты, которые могут заинтересовать индийское руководство. Об этом в комментарии Фокусу рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Для Индии всегда было интересно современное оружие, вот ниша, где можно искать сотрудничества. Для примера можно вспомнить наши морские беспилотники — напомню, Индия является морской державой. Наши морские дроны имеют сейчас хороший пиар, промоцию демонстрацию своих боевых возможностей", — рассказал Кочетков.

Эксперт напоминает, что Украина отнюдь не входит в G20, более того, наша экономика сейчас на две трети зависима от внешней помощи.

"К сожалению, это не наша тема сейчас, призывать к помощи — для этого действительно, есть другие площадки. Мир циничный и прагматичный, сейчас Украина не интересна Индии. Есть глобальные проблемы и интересы их страны. Поэтому, нам нужно не искать "измену", а искать общие точки интересов", — говорит Кочетков.

Напомним, 16 августа СБУ опубликовала кадры с надводного дрона под названием Sea Baby. Как рассказал глава спецслужбы Василий Малюк, беспилотный аппарат оснащен 850 кг взрывчатки, операцию по его запуску планировали несколько месяцев, а разработку выполнили полностью собственными силами, не привлекая частных компаний. Именно он успешно атаковал Крымский мост, десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG.

Больше читайте в материале Фокуса "Хотят послушать Путина. Почему саммит G20 состоится без Украины и как это повлияет на ход войны"