Пока военные на фронте: в "Слуге народа" отвергли возможность проведения выборов в Раду

Руководительница партии Елена Шуляк напомнила, что сейчас есть негативная ситуация с безопасностью на части территорий Украины, а за рубежом находятся миллионы граждан, которые не могут принять участие в голосовании.

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Выборы в Украине в Верховную Раду состоятся только после окончания войны с Россией. Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире программы "У ліжку".

Представительница провластной политической силы считает, что голосование в условиях активной фазы боевых действий невозможно. По ее словам, сейчас ситуация с безопасностью не является стабильной.

"Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия", — заявила Шуляк.

Политик напомнила, что критерии безопасности не решены на части территорий Донецкой, Херсонской и Харьковской областей, где "постоянно что-то происходит".

Представительница "Слуги народа" напомнила, что миллионы украинцев сейчас находятся в других странах и не могут проголосовать. Также, как отметила нардеп, часть избирательной инфраструктуры в результате атак россиян разрушена, а реестр избирателей не актуализирован.

"Будут ли выборы? Будут. Когда? После победы", — добавила она.

По словам представительницы провластной партии, изменения в законодательство также стоит ожидать. Сейчас продолжаются и определенные дискуссии среди парламентариев.

"Мы даже обсуждаем, что это можно будет называть о первых послевоенных выборах", — высказалась Шуляк.

Напомним, 24 августа американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина должна сделать шаг в становлении демократии и провести выборы в следующем году. По его словам, выборы должны состояться даже несмотря на российское вторжение в Украину. Он напомнил, что американское общество пристально следит за оружием и средствами, которые передают нашему государству, но следующим шагом Украины в становлении демократии должны стать выборы.