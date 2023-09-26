В ЕС якобы предложили Украине "свергнуть" власть в Польше: Киев отреагировал на слухи

Корреспондентка польского телеканала утверждает, что Германия и Франция обещали Украине быстрое вступление в Евросоюз за помощь в "свержении" нынешнего польского правительства. В МИД Украины назвали это заявление провокацией.

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Заявление СМИ о том, что ФРГ и Франция якобы пообещали Украине быстрое членство в Европейском Союзе в обмен на "свержение" власти Польши, не соответствует действительности. Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook 25 сентября.

"Категорически отвергаем такие инсинуации. Украинская сторона никаких таких предложений не получала, намерений вмешиваться во внутренние дела Польши не имела и не имеет", — заявил Николенко.

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Украинский дипломат подчеркнул, что Киев высоко ценит помощь Варшавы в противостоянии агрессии РФ и поддержку украинского пути к вступлению в Евросоюз и НАТО. Он выразил благодарность граждан Польши, которые демонстрируют солидарность с украинцами.

Николенко также указал на что, что президент Украины Владимир Зеленский недавно лично вручил награды польской журналистке Бьянке Залевской и польскому медику-волонтеру Дамиану Дуде.

"Призываем наших польских друзей не поддаваться на попытки провокаций, работать вместе для эффективного противодействия общим вызовам", — заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства.

О каких заявлениях СМИ идет речь

Корреспондентка польского телеканала ТVP в Брюсселе Доминика Чосич 25 сентября написала в соцсети Х (Twitter), что в Брюсселе якобы неофициально говорят, что Германия и Франция пообещали украинским властям быстрое вступление в Евросоюз в обмен на помощь в "свержении" правительства Польши.

"Они оправдывают это тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения", — утверждает журналистка.

Напомним, 25 сентября президент Польши Анджей Дуда высказался относительно напряженных отношений с Украиной и заявления премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия. По его словам, зерновой спор — это лишь часть отношений между Киевом и Варшавой.

Ранее, 24 сентября, Анджей Дуда сообщил, что Польша подготовила транзитные коридоры для экспорта украинского зерна. Он отметил, что Польша пытается помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи.