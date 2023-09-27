Зерновой кризис: в Румынии объяснили, почему не запретили украинское зерно вслед за Польшей

Премьер-министр Марчел Чолаку считает, что Украине нужно помогать, пока она не победит в войне против России. Поддержка Румынии заключается в том, чтобы помочь транзиту украинского зерна.

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Республика Румыния не вводила односторонний запрет на импорт украинской аграрной продукции вслед за Польшей, поскольку считает, что Украине нужно помогать, пока она не победит в войне против Российской Федерации. Об этом 27 сентября заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Digi24.ro.

Он подчеркнул, что его страна не отреагировала как Польша потому, что поддержка Румынии заключается в том, чтобы помочь транзиту зерна.

Марчел Чолаку рассказал, что после консультаций с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом, он допустил вариант лицензирования экспорта и импорта украинской сельскохозяйственной продукции. При этом власть Румынии подумала о защите своих фермеров.

"Благодаря диалогу мы нашли эту систему лицензирования экспорта из Украины, чтобы фермеры были защищены, но мы не придумали запрета, потому что это было бы сигналом о том, что мы не хотим помогать Украине, а это неправда", — сообщил политик.

Войну Российской Федерации против Украины Чолаку назвал войной диктатуры и демократического мира.

"Это не война между Россией и Украиной, это не между Путиным и Зеленским, это война между диктатором и демократическим миром. Возможно, в этом году многие румыны меньше поехали в отпуск, потому что были какие-то лишние расходы, которые были спровоцированы этой войной, но мы как-то не задумываемся, что происходит в Украине с теми людьми? И посмотрим, что будет с теми людьми", — добавил он.

Напомним, 18 сентября появилась информация, что в ответ на запрет импорта своей сельскохозяйственной продукции, Украина собирается подать иск против Польши, Венгрии и Словакии, о чем в интервью изданию Politico сообщил заместитель министра экономики и торговли – торговый представитель Украины Тарас Качка. Материалы должна будет рассмотреть Всемирная торговая организация.

Кроме этого, 18 сентября Венгрия, Польша и Словакия ответили Украине на угрозы пожаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ограничений на ввоз зерна. Три страны приняли решение прекратить свое участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по зерновой проблеме.