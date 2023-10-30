Россию ждут выступления русских против мусульман, – "организатор" бунта в Махачкале Илья Пономарев

Российского оппозиционера Илью Пономарева российские власти и блогеры, включая Ксению Собчак, обвинили в "организации" массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября. Тогда сотни протестующих прорвались на взлетную полосу, пытаясь обыскать рейс из Тель-Авива. Фокусу удалось пообщаться с Пономаревым и разузнать о его "причастности" к еврейскому погрому в аэропорту Махачкалы и будущему российских националистических протестов.

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Губернатор Дагестана Сергей Меликов назвал главным зачинщиком и организатором еврейского погрома в аэропорту Махачкалы паблик "Утро Дагестана". Этот паблик в свое время был связан с российским оппозиционером, бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.

"Утро Дагестана" 28 и 29 октября начал публиковать сообщения об "беженцах из Израиля", которые якобы прибывают на Северный Кавказ. Позже это переросло в призывы выходить на протесты.

На своей странице в Facebook Пономарев опроверг какую-либо связь с "Утром Дагестана". Вместе с тем, он не отрицает, что был причастен к беспорядкам, которые произошли в этом регионе осенью 2022 года. Тогда в Дагестане протестовали против всеобщей мобилизации.

Фокусу удалось пообщаться с Ильей Пономаревым на тему его причастности к организации беспорядков и вероятности новых погромов на межнациональной или религиозной почве.

Илья, в Сети усиливается обсуждение темы вашего участия в событиях 29 октября в аэропорту Махачкалы. Как вы можете это прокомментировать?

Х***я. Что я могу прокомментировать? Это распространяется господином Волковым (Леонид Волков – российский оппозиционер, экс соратник Алексея Навального), это известный российский оппозиционный тролль, который борется против всех других оппозиционных групп, стараясь их всячески подставить, рассказать про них какое-то г***о. Вот, соответственно он в своем репертуаре продолжает. При этом добросовестные люди на это ведутся. Я делал заявление в первый день относительно поддержки Израиля. Как известно, я политик левой ориентации, соответственно интернационализм – это ключевая часть моей публичной политической позиции. Основа моего политического менталитета, в отличие от господина Волкова, которого всегда, как и всю "навальнийскую группу" обвиняли как раз в обратном – национализме. И достаточно справедливо обвиняют. В общем, это просто является внутриполитической конкуренцией российской оппозиции, которая проявляется в таком вот уродливом виде.

С другой стороны, я хочу сказать, разве кто-нибудь удивлен, что Россия докатилась до еврейских погромов? Я, лично, совершенно не удивлен – к этому все шло, и вот оно. Но, только зачем приписывать это людям, которые занимаются всем возможным для того, чтобы межнациональных конфликтов в стране не было?

Хорошо, что тогда произошло в Махачкале, по вашему мнению?

Произошел еврейский погром. Это же видно и очевидно. То, что мы видим, то и произошло.

Вы затронули тему межнациональных конфликтов, стоит ли ждать будущих бунтов и выступлений? Насколько вероятны мусульманские силовые протесты?

Я думаю, что маловероятно. Но вполне возможно желание мусульманских регионов отделиться, пойти своим путем – это теоретически возможно. Тут скорее, я бы сказал, что гораздо вероятнее обратная история – не мусульманские, а националистические выступления самих русских против мусульман. Вот это гораздо более вероятно, потому что в Москве, например, большое количество мусульман, около трех миллионов человек. И уровень раздражения москвичей на эту тему зашкаливает и власти на этой теме еще активно играют. Я совершенно не удивлюсь. Несколько раз уже полыхало по разным поводам, я не удивлюсь если это пойдет дальше.

В разных тематических пабликах и комментариях в соцсетях говорят о вашей еврейской национальности. Так ли это?

Сочувствующий я. Хотелось бы иметь к этому более прямое отношение, но к сожалению нет (смеется)

Сотни жителей Махачкалы заблокировали самолет из Тель-Авива, чтобы не пустить на свою территорию евреев Фото: Telegram

Последний вопрос. Хотелось услышать ваше мнение, будет ли Третья мировая война из-за событий в Израиле и секторе Газа?

Кто-то говорит, что конфликт в Газе уже является элементом этого. Но я скажу, что преувеличивать сильно не стоит, тем не менее в этом есть рациональное зерно. Я думаю, что угроза существует, потому что есть тактические интересы разных стран, в том числе господина Путина, который на этом всем деле активно играет. Да и с израильскими властями там не все очевидно, учитывая все политические протесты последнего времени, для них эта война — повод перевести внимание на что-то другое. Это вот такая себе воронья слободка, которая таким образом дает о себе знать. Поэтому сказать, что это мировая война, наверное, будет преувеличением. Но, то, что все это очень печально, это точно.

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев в 2019 году получил гражданство Украины. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года занимает активную антикремлевскую позицию, сотрудничает с подразделением Легион "Свобода России", созданным из российских добровольцев и военнопленных.