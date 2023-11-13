Дело о хищении газа: суд заочно арестовал нардепа Дубневича, — САП

Вопрос о применении меры пресечения будет решаться после задержания депутата. 2 ноября он был объявлен в международный розыск.

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Нардепу, которого подозревают в завладении газом на сумму более 2 млрд гривен, заочно избрали меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Фамилия депутата не указывается, впрочем вероятно речь идет о действующем депутате Верховной Рады Ярославе Дубневиче.

"Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об аресте Высший антикоррупционный суд принял 13 ноября. Вопрос о применении меры пресечения будет решаться после задержания депутата.

Также в Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что депутат также подозревается в завладении 93 млн грн Укрзализныци. В рамках этого дела Ярослава Дубневича объявили в международный розыск 2 ноября этого года.

Дело о хищении газа: что известно

Народного депутата подозревают в хищении газа на 2,1 млрд гривен с помощью двух тепловых электростанций, расположенных на Львовщине — Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ. По данным следствия, предприятия получали от Нафтогаза газ по льготной цене для якобы производства тепла для населения.

Впрочем, такое голубое топливо предприятия использовали для выработки электроэнергии, которую потом продавали по рыночной цене. Прибыль от такой деятельности составляла 3,5 млрд грн. Также отмечается, что часть средств депутат хотел легализовать, а именно более 450 млн гривен.

Для этого средства перечислялись на различные иностранные компании, а затем возвращались в Украину под видом иностранных инвестиций для бизнеса.

Подозрение по этому делу депутату объявили 10 октября этого года. Сообщается, что нардеп не отвечал на звонки детективов и не прибыл на вызов по повестке.

В чем еще подозревают депутата

Кроме этого дела Ярослава Дубневича также подозревают в завладении 93 млн гривен ПАО "Укрзализныця". В частности, подозрение по этому делу ему было объявлено в октябре 2019 года.

По данным следствия, должностные лица "Укрзализныци" совместно с депутатом провели открытые торги по закупке стрелочных переводов. В Украине только одно предприятие производит эту продукцию — ПАО "Днепропетровский стрелочный завод". Несмотря на это, заказ получили две компании-посредницы, владельцем одной из которых является депутат Ярослав Дубневич.

Также указывается, что из-за такой схемы в течение 2015-2017 годов переплатило за продукцию более 93 млн грн.

Напомним, 17 октября НАБУ объявило в розыск народного депутата Ярослава Дубневича. Во время судебного заседания по делу о присвоении средств "Укрзализныци" депутат присоединился через видеосвязь и сообщил, что находится в больнице. Впрочем в каком именно медучреждении он не хотел говорить. Уже 2 ноября в Центре противодействия коррупции рассказали, что 8 октября депутат вероятно пересек границу Румынии с Венгрией и его местонахождение не известно.