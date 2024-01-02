Кризис или выборы. Какие политические угрозы стоят перед Украиной в 2024 году

Новый 2024 год будет тяжелым для Украины не только на поле боя, но и в политической жизни. Тяжелую ситуацию будут пытаться расшатывать различными политическими способами, чтобы вызвать дестабилизацию власти и общественных настроений. Фокус разбирался, какие угрозы ждут Украину и как их можно избежать.

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2024 должен был стать годом очередных выборов в Украине — президента и Верховной Рады. Сейчас известно, что они не состоятся, в государственном бюджете даже нет статьи финансирования никаких избирательных процессов. Вопрос уже обсуждался на уровне руководства государства, политических партий и западных партнеров. Но коллизии отечественного законодательства оставляют поле для маневра различных политических манипуляций. Проведение любых выборов в стране запрещено законом о правовом статусе военного положения.

Будут ли в Украине выборы в 2024 году

Важно заметить, что вопрос проведения выборов разных типов (то есть, местных, парламентских и президентских) регулируется разными законами. Конституция Украины говорит, что выборы народных депутатов не возможны во время военного или чрезвычайного положения. Верховная Рада продолжает свои полномочия до первого заседания новоизбранного парламента. Относительно выборов президента или местных властей Основной закон не говорит ничего, то есть их организация и проведение регламентируется Избирательным кодексом и все тем же законом о правовом статусе военного положения. Соответственно, изменив эти законы, появится юридическое обоснование для выборов президента. Полномочия президента Владимира Зеленского должны были закончиться или продолжиться в случае его переизбрания не позднее 31 марта или 21 апреля (в случае проведения второго тура). Выборы местной власти в Украине по плану должны пройти только в 2025 году.

Конституция Украины гласит, что выборы народных депутатов не возможны во время военного или чрезвычайного положения Фото: Википедия

Конституция Украины не содержит норм, которые бы указывали на возможность переноса очередных выборов президента страны. К тому же Основной закон даже указывает точную дату их проведения. Растолковать, как быть дальше с точки зрения правового поля и легитимности власти президента, мог бы Конституционный суд Украины, однако на конец декабря 2023 года ни одного представления по этому вопросу известно не было.

Напомним, в отличие от Избирательного кодекса и закона о правовом статусе военного положения, менять Конституцию запрещено.

Возможны ли акции протестов в Украине

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, именно эта юридическая коллизия может стать в будущем поводом для манипуляций относительно легитимности власти президента Зеленского и полномочий его команды.

"По моим наблюдениям, будет попытка расшатывания политической ситуации извне. В первую очередь от людей, которые уже выехали из Украины. Уже сейчас в социальных сетях продвигают тезисы, что президент теряет свою легитимность, поэтому должен передать полномочия председателю Верховной Рады. В 2024 году можно прогнозировать падение уровня доверия к государственным институтам, но больших акций протеста не должно быть. Сегодня ни одна политическая сила не пойдет на такое решение. Я думаю, что в вопросе политической конфронтации будут выпускать пар через Кабмин. Возможно, пойдут на замену полного состава или отдельных министров", — прогнозирует он Фокусу.

В 2024 году Украина должна была избирать новый состав Верховной Рады и нового президента Фото: УНИАН

Заметим, что в конце 2023 года в социальных сетях пытались мониторить готовность населения к выходу на акции протеста. Например, на одном из ресурсов поиска разовой работы предлагали выйти на митинг в поддержку главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

По словам главы "Комитета избирателей Украины" Алексея Кошеля, в условиях правового режима военного положения проведение любых выборов приведет к ряду рисков. Во-первых, конституционно будут вопросы к легитимности такой власти. Во-вторых, ряд факторов безопасности — от организации избирательного процесса до бомбоубежищ на участках. Он отмечает существенное падение уровня доверия населения к Верховной Раде, что имеет тенденцию к еще большему ухудшению. В свою очередь, это может вызвать проблему недоверия к принятым решениям.

Уровень доверия к нынешнему составу Верховной Рады стремительно снижается, а сами парламентарии демонстрируют оторванность от реальности и понимания приоритетов Фото: Getty Images

"На основе результатов наших исследований появляется ощущение, что народные депутаты очень далеки от реальности и потребностей государства. Например, в повестке дня этой сессии были законопроекты о безопасности окружающей среды, гигиене труда или развитии кинематографа. При этом только на прошлой неделе освободили от уплаты НДС и пошлины запчасти и комплектующие для РЭБ. Народные депутаты уже пятый раз меняют только одно слово в Налоговом кодексе. Так было и с квадрокоптерами, их комплектующими, тепловизорами. Учитывая это, возникает вопрос умения Рады расставлять приоритеты и оперативно принимать решения", — говорит Фокусу Кошель.

Эксперт отмечает, что парламент принимает только каждый третий законопроект, который инициирует правительство, остальные две трети просто игнорируются. Это указывает на полное отсутствие понимания и взаимодействия между органами власти.

Задержки пенсий и зарплат бюджетникам

Государственный бюджет Украины на 2024 год составлялся с учетом финансовой помощи от западных партнеров и доноров. По подсчетам Министерства финансов, для финансирования расходов государства нужно 37,3 млрд долларов США. По словам первого вице-премьер-министра Украины Юлии Свириденко, существует угроза задержки выплат социальным категориям. Так может произойти в долговременной перспективе, на первые месяцы 2024 года у правительства есть альтернативный план финансирования.

"Все говорят, что 2024 год будет крайне тяжелым, но никто не хочет объяснять, чем именно. Это год уменьшения помощи от западных партнеров, как финансовой, так и вооружением. Отсутствие финансовой помощи приведет к сокращению социальных программ, выплат пенсий и зарплат бюджетникам. Это, в свою очередь, может вызвать социальное напряжение в обществе из-за падения уровня жизни", — говорит Фокусу политический аналитик Александр Кочетков.

В 2024 году в Украине маловероятны масштабные акции протестов с требованиями к власти, хотя общество будет в напряжении Фото: GettyImages.com

По словам эксперта, вторым фактором, который может спровоцировать общественное напряжение и дестабилизацию в Украине, является вопрос проведения масштабной мобилизации и изменение подходов к военнообязанным.

"Важно, чтобы условия этой мобилизации были честными и равными для всех, мобилизованных действительно готовили перед отправкой на фронт, а отбор шел по возможностям и запросам. Власть должна определиться — усиливать карательные методы или искать мотивацию для тех, кого должны мобилизовать. Если этого не произойдет, то можно прогнозировать расслоение общества, его возмущение и социальное напряжение до такого уровня, что проведение выборов будет даже спасением для власти", — объясняет Кочетков.

В свою очередь, Кошель отмечает, что политическое напряжение в Украине усиливают не столько действия оппозиции, сколько тенденция действующей власти к перекладыванию всего негатива на парламент. Подобной тактики уже придерживались предшественники Зеленского.