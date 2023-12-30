Новая корейская война. С кем собрался воевать лидер КНДР Ким Чен Ын

Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посвятить следующий год подготовке к войне против США и "империалистических стран". Соответствующие документы уже подписаны и опубликованы. Фокус узнавал, против кого планирует воевать северокорейский политик и что стоит за его угрозами.

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2024 год станет годом ускоренной подготовки к войне в КНДР (Северная Корея). Такой приказ отдал лидер страны Ким Чен Ын. Согласно его решению, армия КНДР и оборонно-промышленный комплекс должны усилить свои возможности и быстрее подготовиться к войне для противостояния действиям США. Вместе с тем, Ын отметил, что продолжит расширять стратегическое сотрудничество с "антиимпериалистическими независимыми" странами.

В 2023 году выстроился ситуативный альянс стран, которые на Западе уже окрестили "осью зла". Туда вошли Китай, Российская Федерация, Иран и Северная Корея. Пхеньян неоднократно обвиняли в передаче российской армии вооружения и боеприпасов, которые потом замечали на фронтах в Украине.

В ответ на очередные угрозы КНДР президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал армию немедленно реагировать, если со стороны Пхеньяна будут какие-то провокации. Также южнокорейские военные, полицейские и сотрудники служб по чрезвычайным ситуациям провели оборонительные учения. По сценарию этих учений отрабатывалась оборона от вторжения армии КНДР.

"Для нас был большой урок, когда передовая оборонительная система Израиля подверглась неожиданному нападению ХАМАС, вооруженного обычной артиллерией и примитивными средствами", — говорил мэр Сеула О Се Хун.

КНДР и Республика Корея начинали процесс объединения, который был сорван уже через два года Фото: Flickr

Надо отметить, что эти учения состоялись в день, когда Южная Корея ввела новые санкции против восьми граждан КНДР, связанных с ядерной и ракетной программами. Тогда же под санкции попали и РФ с Беларусью, в их отношении был усилен экспортный контроль. Ответ российского МИДа не заставил себя ждать, там пригрозили принять "ответные меры, и не обязательно симметричные".

В 2023 году КНДР удалось разработать и запустить собственную баллистическую ракету дальнего радиуса действия, испытать ракету с твердотопливным двигателем и вывести на орбиту собственный спутник-шпион.

Окно возможностей для Ким Чен Ына

В западной прессе очередную угрозу Ким Чен Ына связывают с ухудшением отношений между КНДР и США на фоне обвинений со стороны Вашингтона в поставках военного оборудования и боеприпасов для РФ. Обозреватели Sky News считают, что КНДР пытается увеличить свой арсенал таким образом, чтобы его использовать как аргумент дипломатии в переговорах с США. Там прогнозируют, что такая перезагрузка в отношениях может случиться после выборов президента США.

"Главный враг КНДР, вокруг которого строится вся внешняя политика — это США. Поэтому все заявления, действия направлены против них, та же разработка ядерного вооружения и баллистических ракет. Ким Чен Ын пытается вытеснить США с полуострова, потому что сейчас они имеют свои военные базы в Северной Корее. Кроме того, это военный контингент США, совместное военное командование и управление с корейской армией. Вашингтон выступает гарантом безопасности для Южной Кореи, и своего рода ядерным зонтиком от угроз соседа", — объясняет Фокусу эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Плаксиенко-Бутырская.

США выступают гарантом безопасности Южной Кореи и ее "ядерным зонтиком"

Она отмечает, что слова Ким Чен Ына о подготовке к войне звучат не впервые, он постоянно делает подобные заявления и угрозы. В первую очередь, это объясняется внутренним потребителем — чтобы показать угрозу империализма и объяснить таким образом низкий уровень жизни и тотальную милитаризацию. Во-вторых, это средство, чтобы напомнить о себе миру, а на этом фоне выторговать что-то для себя.

Например, начало сотрудничества с РФ в поставках боеприпасов позволило Пхеньяну получить российские энергоресурсы, возможно определенные технологии — страна смогла запустить собственный спутник, при этом уже третий запуск выдался удачным. Поэтому война Путина в Украине является окном возможностей для Ким Чен Ына.

По мнению дипломата Руслана Осипенко, сейчас КНДР действует в общем геополитическом тренде повышения напряженности в мире. В первую очередь это касается Азиатско-Тихоокеанского региона, где существует угроза военного вторжения Китая на Тайвань. Также не стоит забывать о переключении внимания Запада от войны в Украине на другие военные конфликты.

Ким Чен Ыну удалось получить доступ к российским космическим технологиям, это сразу отразилось на успехах ракетостроения Фото: Getty Images

"КНДР — это прокси Китая, только Ким Чен Ыну разрешаются делать все то, что он делает. Он такой себе хулиган с ядерным оружием — то запустит какую-то ракету, то пальнет чем-то в сторону военных баз. Главная задача, которую выполняет сейчас Ким Чен Ын — это активно отвлечь внимание и ресурсы Запада на Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому он устраивает провокации: от громких политических заявлений до угроз вооружением. Это заставляет США быть бдительными, держать в полной боевой готовности флот и военный контингент на базах", — сказал эксперт Фокусу.

Существует ли вероятность войны на Корейском полуострове

Война на Корейском полуострове длилась с 1950 по 1953 год и завершилась соглашением о перемирии. С тех пор граница между КНДР и Республикой Корея проходит по условной 38-й параллели. Мирного договора между Северной и Южной частями Корейского полуострова нет до сих пор, поэтому юридически страны все еще находятся в состоянии войны. В конце 90-х годов прошлого века политические лидеры обеих стран заявили об инициативе объединения. В 2018 году Пхеньян и Сеул даже договорились о проведении встречи лидеров в демилитаризованной зоне на границе Севера и Юга. Уже в 2020 году руководство КНДР полностью ликвидировало коммуникационную линию с Южной Кореей, а все связи были приостановлены. Причиной такого шага стало распространение листовок с содержанием против КНДР.

По словам Плаксиенко-Бутырской, в КНДР на уровне нормативных документов утверждена возможность превентивного применения своего ядерного вооружения, если стране может что-то угрожать. Эту норму об угрозе пока можно трактовать, как там пожелают и будут считать целесообразным.

КНДР более 70 лет вкладывается в милитаризацию своего государства и борьбу с мнимым врагом

"РФ уже запустила хаос в миропорядок и сломала всю систему глобальной безопасности, поэтому угроза того, что КНДР может пойти войной на Южную Корею, сейчас высока как никогда. На уровне общественного обсуждения в Южной Корее серьезно поднимают тему возвращения тактического вооружения США, которое размещалось там до 1991 года. Или даже варианты производства своего", — рассказывает она.

Эксперт отмечает, что если оценивать соотношение сил в армиях Северной и Южной Кореи по конвенционным вооружениям, они плюс-минус одинаковы.

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