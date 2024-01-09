Недоверие украинцев к Порошенко — 75%, — результаты социсследования "Active Group" по итогам 2023 года

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Петр Порошенко, Алексей Арестович и Юлия Тимошенко возглавили антирейтинг политиков по итогам 2023 года. Об этом говорится в результатах социологического исследования Active Group, сообщает "Интерфакс Украина".

Согласно результатам опроса, Петру Порошенко, скорее, не доверяют или полностью не доверяют 75,7% украинцев. Полностью доверяют лидеру "Европейской солидарности" всего 5,2% опрошенных.

Также 70% украинцев назвали деятельность Петра Порошенко вредной и исключительно вредной для Украины. Еще 41% опрошенных считают, что его моральные качества хуже всего подходят для современной Украины и только 6,5% респондентов имеют противоположное мнение.

Алексею Арестовичу скорее не доверяют 14,4% и полностью не доверяют 55,5% опрошенных, Юлии Тимошенко – 29% и 55,1% соответственно.

Что касается лидеров опроса, то у президента Украины Владимира Зеленского сейчас наивысшее доверие украинцев среди политиков, в отношении которых спрашивали социологи. По состоянию на конец декабря 2023 Владимиру Зеленскому доверяют более 71% респондентов. На втором месте – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Ему, скорее, доверяют 35,2% и полностью доверяют 20,9% респондентов.

Что касается лидеров опроса, то у Президента Украины Владимира Зеленского сейчас наивысшее доверие украинцев среди политиков, в отношении которых спрашивали социологи. По состоянию на конец декабря 2023 Владимиру Зеленскому доверяют более 71% респондентов. На втором месте – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Ему, скорее, доверяют 35,2% и полностью доверяют 20,9% респондентов.

Исследование проводилось компанией "Active Group".

Метод: анкетирование граждан Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 2000 (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 30 декабря 2023 г. Теоретическая погрешность исследования не превышает 2,2%.