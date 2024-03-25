"Ситуация ужасная": когда Палата представителей будет голосовать за деньги для Украины (видео)

Конгрессмен-республиканец сравнил Украину с Афганистаном и заявил, что выигрыш Владимира Путина ослабит США. При этом отметил, что его коллеги по партии за помощь Украине хотят уволить спикера Майка Джонсона.

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Палата представителей Конгресса США может рассмотреть вопрос выделения помощи Украине после пасхальных праздников. Если помощь вынесут на голосование, то спикеру Майку Джонсону грозит потеря должности. О ситуации в Конгрессе конгрессмен-республиканец Майкл Маккол (Michael McCaul) рассказал в интервью телеканалу CBS News.

Майкл Маккол в разговоре с журналистами связал действия США в Афганистане с событиями в Украине. По его мнению, решение правительства Джо Байдена вывести американский контингент из Афганистана было самой большой ошибкой.

Сегодня же отсутствие помощи Украине является еще одним свидетельством ослабления США. Поэтому, подчеркнул конгрессмен-республиканец, он ожидает, что голосование о выделении пакета помощи все же состоится. Ориентировочная дата — после Пасхи (31 марта), после 9 апреля, — заявил политик.

Республиканец отметил, что на фронте в Украине из-за дефицита боеприпасов сложилась тяжелая ситуация. Если продолжится задержка, то президент РФ Владимир Путина может выиграть войну, а союзники США увидят, что на американцев нельзя полагаться.

"Я хотел бы, чтобы это было сделано как можно быстрее. Я думаю, что ситуация в Украине на линии фронта ужасная. Мы не можем [проиграть — ред.]: если проиграем в Украине, как в Афганистане, то проиграем Путину и дадим ему завладеть Украиной и Грузией. [Тогда мы — ред.] откажемся от наших союзников, как мы это сделали в Афганистане", — сказал политик.

Также конгрессмен увидел еще одну связь с Афганистаном. По его мнению, террористы "Исламского государства" (ИГИЛ) смогли совершить теракт в концертном зале "Крокус", потому что получили площадку для подготовки в этой центральноазиатской стране.

Спикер Палаты представителей, республиканец, Майк Джонсон понимает, что сегодня решается вопрос национальной безопасности, — отметил Маккол. Однако он признал, что коллеги-республиканцы могут снять спикера с должности, если он поставит на голосование помощь Украине. В частности, соответствующее заявление уже поступило от республиканки Марджори Тейлор Грин (Marjorie Taylor Greene).

"У него сложная ситуация. Есть просьба об увольнении. Я верю, что он понимает национальную безопасность и он знает, насколько это важно", — прозвучало в эфире CBS News.

Помощь США — детали

Отметим, президент Джо Байден осенью 2023 года предложил выделить Украине более 60 млрд долл. военной помощи. Помощь не выделили в результате блокирования этого решения членами Республиканской партии в Палате представителей Конгресса. Несколько месяцев этот вопрос связывали с миграционным законодательством, пока в феврале 2024 года правительство не выделило финансирование союзников в отдельный законопроект. Однако голосование все еще не состоялось: спикер Майк Джонсон не ставит его на голосование, объявляет каникулы, предлагает предоставить помощь в кредит и тому подобное.

Напоминаем, 13 марта в Минюсте рассказали, что Украина может получить 8,5 млрд долл. от США в кредит — в счет средств, заблокированных в Конгрессе.