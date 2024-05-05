Швейцария пригласила Папу Римского на украинский саммит мира, — президент Виола Амгерд

На мероприятие приглашены многие страны мира. Участие России в первом саммите мира в Швейцарии не предвидится.

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Президент Швейцарии Виола Амгерд пригласила Папу Римского Франциска на первый саммит мира для Украины, который пройдет в июне 2024 года в швейцарском городе Бюргеншток. Об этом 5 мая глава государства сообщила в интервью Blick.

Накануне, 4 мая, Амгерд встречалась с понтификом и говорила с ним, среди прочего, о войне Российской Федерации против Украины и других "проблемных местах" в мире.

"У меня состоялся интересный разговор с Папой в теплой атмосфере. В частности, мы говорили о войне на Украине и других горячих точках мира. Мы пригласили Святой Престол. Ватикан очень положительно относится к мирной конференции", — сказала Амгерд, комментируя встречу с Папой Римским.

Политик отметила, что Швейцария должна сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. "Будучи нейтральной страной, содействие миру является одной из основных компетенций Швейцарии. Широкое и очень хорошее участие было бы успехом. Это касается четырех тем: гуманизма, ядерной безопасности, свободы судоходства и продовольственной безопасности. Если мы сможем найти здесь общий знаменатель, это уже что-то. Еще одним успехом было бы, если бы мы смогли конкретно подойти к мирному процессу. Нам нужно думать наперед – в том числе и о послезавтра", — отметила президент Швейцарии.

Саммит мира в Швейцарии

15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток состоится первый саммит мира для Украины, в котором примут участие лидеры стран и правительств со всех континентов. Во время встречи участники будут нарабатывать план совместных действий. В Офисе президента отметили, что уважение к принципам международного права показали все приглашенные к участию в мероприятии стороны. "Организация Саммита является результатом скоординированных усилий украинской и швейцарской сторон. В нем примут участие лидеры стран и главы правительств со всех континентов", — говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Почему РФ не будет на первом саммите мира

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy объяснил, почему участие России в первом саммите мира в Швейцарии не предвидится. "Мы знаем, что нет смысла сажать Россию за стол переговоров, если вы не можете гарантировать, что она будет действовать добросовестно", — сказал Кулеба. Глава МИД Украины отметил, что РФ можно заставить заставить играть по правилам либо победами на поле боя, либо совместными коалиционными усилиями государств, которые разделяют одни и те же принципы и подходы.

Напомним, 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия получит предложения о мире через посредников. Киев надеется, что во время четвертого раунда работы над мирным планом появятся реальные наработки.