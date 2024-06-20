Союзники разочарованы Байденом: страны НАТО еще не решили, что предложить Украине
Официальные лица США и Германии предложили, чтобы на саммите в следующем месяце альянс пообещал, что Украина имеет "мост" к членству в НАТО, а не "необратимый путь", как это ранее называл генсек Столтенберг.
США и ключевые союзники обсуждают, какие обязательства дать Украине по вступлению в НАТО на предстоящем саммите. Об этом пишет CNN.
Как пишет издание, Соединенные Штаты и несколько ключевых союзников, в частности Великобритания активно обсуждают, насколько решительно взять на себя обязательства по членству Украины в НАТО на предстоящем 75-м юбилейном саммите альянса в Вашингтоне, при этом ряд европейских стран критикует США за нежелание находиться вблизи российских границ.
Официальные лица США и Германии предложили, чтобы альянс во время саммита в следующем месяце пообещал, что Украина имеет "мост" к членству в НАТО, а не "необратимый путь", как заявил в апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В ближайшие дни союзники будут тщательно обсуждать его, а затем тщательно изучать, поскольку он будет очерчивать миру, в частности России, какие цели есть для Украины в НАТО.
"На (Вашингтонском) саммите мы сделаем конкретные шаги, чтобы приблизить Украину к НАТО и обеспечить наличие моста к членству, моста, который будет прочным и хорошо освещенным", — заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с НАТО. Министр иностранных дел в Праге в конце мая.
Высокопоставленный чиновник США сказал, что представители администрации Байдена не считают, что слово "необратимый" поддержит весь альянс, указав, в частности, на Венгрию. Некоторые члены НАТО также неохотно употребляют это слово, потому что Украина еще должна осуществить все необходимые демократические и антикоррупционные реформы, необходимые для членства, сказал отдельный чиновник США.
Поскольку до саммита остался примерно месяц, эта тема остается центральной точкой напряжения в текущих разговорах.
"Большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и промедлением администрации Байдена", когда речь идет об определении конкретного пути для Украины", — сказал один из центральноевропейских дипломатов.
Другой европейский чиновник, чья страна более негативно относится к членству Украины, чем США, сказал, что европейские союзники напрямую лоббировали Белый дом, чтобы сделать путь Украины как можно более четким.
"Мы инстинктивно чувствуем, что следует проложить новый путь", — сказал второй чиновник.
Напомним, что в Госдепе объяснили, на что может рассчитывать Украина. Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что партнеры хотят быть уверены в наличии у ВСУ всего необходимого для укрепления линии фронта и остановки продвижения оккупационных войск.