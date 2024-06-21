Кабмин должен вернуть обязательное декларирование доходов для правления "Укрэнерго", — Корольчук

Расходы руководства НЭК "Укрэнерго" во главе с Владимиром Кудрицким должны быть открытыми для общества и контролирующих органов. Сейчас члены правления компании отказываются предоставлять журналистам информацию о своих доходах "поодиночке", и тратят значительные средства на приобретение элитной недвижимости. Об этом пишет эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в своем блоге на сайте "Гордон".

Эксперт обращает внимание на то, что в 2019 году по инициативе Кабмина правление "Укрэнерго" было освобождено от обязательного декларирования доходов.

"Соответствующее решение было успешно пролоббировано в 2019 году, когда Кабмин решил реорганизовать государственное предприятие "Укрэнерго", превратив его в частное акционерное общество с мажоритарным акционером в лице Министерства энергетики. Суть осталась та же — компания в обоих вариантах принадлежит государству, но теперь "Укрэнерго" превратилось в субъект частного права, а потому его топ-менеджеры выпали из перечня госслужащих, которые по закону обязаны декларировать свое имущественное положение. Поэтому последняя декларация руководителей "Укрэнерго", в том числе, Кудрицкого, датируется 2019 годом", — отмечает эксперт.

По его словам, из-за отсутствия обязательного декларирования руководство государственной компании отказывается предоставлять журналистам точную информацию о своих доходах. При этом суммарно доходы правления "Укрэнерго" в отдельные месяцы превышают 8 миллионов гривен.

"В апреле этого года 4 члена правления, включая главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, разделили между собой 8,5 млн грн зарплаты и других выплат. Сколько из этой суммы получил Кудрицкий — неизвестно, потому что на журналистский запрос от СМИ "Укрэнерго" отвечало, что закон не обязывает их раскрывать зарплаты "поодиночке"", — пишет Юрий Корольчук.

Также эксперт обратил внимание на недавние сообщения в СМИ, согласно которым семья главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого стала владельцем земельного участка в Киеве.

"Там целая история с покупкой дома, заниженной в пять раз стоимостью земли (500 тыс. грн. вместо реальных 3 млн. грн), запись актива на жену, слишком "жирная" цена дома (12-16 млн. грн.). Расследование OSINT-проекта Blackosintbox о "делах бытовых" Кудрицкого является более чем показательным. Можете читать и делать выводы. Словом, Кудрицкий все сделал так, как НЕ любят наши партнеры в Евросоюзе и США. Но почему-то его за это никто не увольняет", — отмечает энергетический эксперт.

По его мнению, указанные факты являются основанием для открытия уголовного производства НАБУ и САП, учитывая неизвестное происхождение средств на покупку дома и уклонение от уплаты налогов. Также эксперт Института энергетических исследований убежден, что Кабинет министров должен вернуть обязательное декларирование для руководства НЭК "Укрэнерго".

"Считаю, что власти необходимо обратить внимание на "выходки Кудрицкого". А премьер Денис Шмыгаль и министр Герман Галущенко должны инициировать вопрос возвращения обязательного декларирования доходов и состояния для "Укрэнерго". Учитывая миллиардные сделки вокруг компании и деятельность ее руководства, необходимость этого назрела и перезрела", — резюмировал Юрий Корольчук.