До 30 тысяч: народные депутаты просят Конституционный суд о повышении пенсий (фото)

Конституционный Суд согласился рассмотреть представление 56 нардепов, которые просят изменить правила начисления пенсий. Если будет соответствующее решение, то они смогут претендовать на возмещение недоплаченных средств.

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Народные депутаты неудовлетворены законодательными нормами, согласно которым им начисляют пенсию. Поэтому они обратились в Конституционный суд с просьбой, чтобы эти нормы изменили. Если это произойдет, то парламентарии будут получать пенсию 29 тыс. грн. О деталях конституционного представления нардепов рассказали на портале "Обозреватель".

Журналисты обратили внимание на конституционное представление, которое поступило в Конституционный суд 13 июня 2024 года. Документ подписали 56 нардепов и он содержит 49 страниц. В тексте указывается, что согласно действующим законам они получают пенсию в размере 60% от зарплаты действующих народных депутатов. При этом выплаты индексируются, но не пересчитываются, как для остальных граждан. По мнению авторов представления, это нарушает их конституционные права. Они предлагают обновить ряд законов и им тогда пересчитают пенсии. Кроме того, говорится в статье, появится возможность требовать от государства возмещения недополученных средств.

По оценкам, изложенным на портале, народные депутаты будут иметь пенсию, которая вырастет до 29 тыс. грн. Размер повышения — на 10 тыс. грн.

Пенсии нардепов — детали

На портале Конституционного суда можно ознакомиться с текстом представления нардепов №3/217 (24) от 13.06.2024 и собственноручными резолюциями тех, кто его подписал.

На первых 30 страницах — объяснение что не так с законами, которые ограничили пенсии парламентариев.

Пенсии нардепов — Конституционное представление, страница 1 Фото: Скриншот Пенсии нардепов — обоснование повышения выплат Фото: Скриншот

В конце — пять страниц 56 подписей:

"Слуга народа" — 20 нардепов (Людмила Буймистер, Татьяна Грищенко, Максим Пашковский, Александр Федиенко, Евгений Брагарь, Александр Копыленко, Андрей Клочко, Олег Арсенюк, Ирина Кормышкина, Игорь Кривошеев, Игорь Герасименко, Анатолий Костюх, Андрей Богданец, Сергей Литвиненко, Сергей Гривко, Максим Зуев, Валерий Колюх, Елена Копанчук, Виктория Вагнер, Алексей Кузнецов);

"Оппозиционная платформа за жизнь" — 13 (Антонина Славицкая, Юрий Бойко, Александр Колтунович, Сергей Левочкин, Виталий Борт, Григорий Мамка, Юлий Иоффе, Николай Скорик, Суто Мамоян, Василий Нимченко, Сергей Ларин, Михаил Папиев, Юрий Павленко, Муса Магомедов);

"Батьківщина" — пять (Сергей Евтушок, Иван Кириленко, Михаил Цимбалюк, Вадим Ивченко, Андрей Пузийчук, Валерий Дубиль, Андрей Кожемякин);

"Восстановление Украины" — трое (Александр Ковалев, Александр Лукашев, Роман Иванисов);

"За будущее" — один (Анна Скороход);

"Доверие" — один (Борис Приходько).

Пенсии нардепов — страница подписей 1 Пенсии нардепов — страница подписей 2 Пенсии нардепов — страница подписей 3 Пенсии нардепов — страница подписей 4 Пенсии нардепов — страница подписей 5

На странице Конституционного Суда указано, что "постановлением коллегии судей КСУ открыто конституционное производство по делу". В сети пока не отыскалось комментариев нардепов относительно идеи поднятия пенсий.

Напоминаем, 18 июля в Верховной Раде приняли в первом чтении закон о сделке со следствием, согласно которому коррупционеры могут избежать наказания. Накануне поддержали постановление, благодаря которому подняли зарплаты помощникам парламентариев.