Агенты РФ — на выход в Россию: на каких условиях Украина готова отдавать коллаборантов

Украина предложила отдавать коллаборантов и предателей России, обменивая их на гражданских заложников, захваченных в оккупации. Почему эту идею в СБУ и ГУР считают хорошей, а правозащитники выступают против, разбирался Фокус.

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Свобода для пожизненно заключенного пропагандиста

Александр Пащенко — убийца, который действовал с особой жестокостью. Так его называют с 2012 года, когда приговор Рубежанского городского суда Луганской области вступил в законную силу. Пащенко отбывает наказание — пожизненное заключение — в исправительной колонии №31 Новгород-Северского Черниговской области, и отсидел уже 14 лет.

Полномасштабное вторжение Пащенко встретил в тюрьме. Несмотря на частичную оккупацию Черниговской области, Новгород-Северский не был под контролем российской армии, а все заключенные находились в учреждении, укрываясь от обстрелов. Нападение РФ в марте 2022 года почувствовали все.

Однако, как оказалось, не все соглашались, что Россия — страна-агрессор. Среди скептиков — Александр Пащенко. Как стало известно следствию, в начале сентября 2022 года в присутствии нескольких осужденных он публично отрицал осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины и публично призвал к поддержке решений и действий страны-агрессора. "Россия помогает Донбассу и освобождает захваченные Украиной территории", "Войну в Украине развязало политическое руководство Украины, прогнувшись под страны коллективного Запада", — отмечал он, о чем говорится в приговоре. Кроме того, со своей флеш-карты запускал видеоматериалы российских телепередач о проведении так называемой специальной военной операции, "освобождении" народов т. н. "ДНР" и "ЛНР", создании "Новороссии".

За это ему прямо в колонии инкриминировали совершение коллаборационной деятельности (часть 1 статьи 111-1 УК Украины) и осудили, в дополнение к пожизненному, еще на десять лет лишения свободы. Пащенко вину свою признал полностью.

И вот в июне 2024 года фото и персональные данные Александра Пащенко появились на сайте "Хочу к своим" наряду с несколькими десятками подобных. Все эти люди были осуждены за коллаборационизм, государственную измену или передачу информации врагу, и написали заявление с просьбой передать их в РФ. Его может быть достаточно, чтобы вскоре получить шанс на свободу, если раньше такая возможность даже не рассматривалась.

"Полюбила больше", — так о РФ высказалась во время судебного заседания Ангелина Довбня. В октябре 2023 года 21-летнюю девушку приговорили за государственную измену к пожизненному. В суде установлено, что молодая особа фотографировала и снимала на видео электроподстанции, военные объекты. В частности, обозначила на карте расположение блокпостов возле Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, записала видео возле разрушенного россиянами ТЦ "Амстор" в Кременчуге.

В РФ согласен переехать и журналист с Полтавщины Виктор Шестаков. Его приговорили к 15 годам заключения за государственную измену в условиях военного положения и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины. Шестаков возглавлял ряд пророссийских организаций, а также был уполномоченным лицом от "ППП" ("Партия Политики Путина"). По заказу и за вознаграждение он готовил антиукраинские публикации, которые дискредитировали Силы обороны Украины, оправдывали агрессию. Например, он отрицал ракетные удары по торговому центру в Кременчуге, многоквартирному дому в Днепре и энергообъектам Киева.

Российские агенты — заявки на выход

С начала полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины открыла более девяти тысяч уголовных производств по коллаборационистской деятельности и пособничеству РФ, по меньшей мере тысяча граждан Украины уже осуждены.

"Что касается государственной измены, это 111 статья Уголовного кодекса — всего открыто более 2 800 уголовных производств. Из них получили приговоры суда почти 550 человек. Также СБУ открыла почти 500 уголовных производств по несанкционированному распространению информации о ВСУ, это так называемые корректировщики. Из них осуждены более 120 человек", — говорит представитель СБУ Артем Дехтяренко во время публичного мероприятия в Киеве.

Все осужденные — потенциальные участники проекта "Хочу к своим". Это совместная инициатива Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Главного управления разведки Минобороны, СБУ и секретариата уполномоченного ВР по правам человека. Во всех этих структурах уверены: она важна в контексте возвращения задержанных РФ украинцев, а для многих заложников это дополнительная возможность оказаться на свободе. Иными словами, это предложение обмениваться с Россией гражданами Украины.

"Из названия мы понимаем, что речь идет о людях, которые считают своими не Украину, не европейские демократические ценности, наше государство и Конституцию, а государство-агрессор — РФ, и хотят туда попасть. Данные о таких лицах, по их добровольному письменному согласию, будут обнародованы на специальном сайте", — сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Данные — это фото осужденных, краткая информация о них и "согласие на обмен", то есть просьба лица о его передаче на территорию РФ или временно оккупированную территорию Украины как военнопленного "для обмена на гражданина Украины, находящегося в плену РФ".

В СБУ говорят, что согласие на проведение обмена уже подали около 500 украинцев, 200 из них согласились на публикацию своих данных на специальном сайте.

По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, возвращение лиц будет осуществляться через предварительное согласование с российской коллегой Татьяной Москальковой.

То есть фактически Украина официально впервые от начала полномасштабного вторжения заговорила о возможности украинской стороны обмениваться гражданскими лицами с российской стороной.

Обмен гражданскими невозможен

Против такой инициативы выступают правозащитники.

Среди них — директор по адвокации центра прав человека ZMINA Алена Лунева. Она говорит: нахождение "не нужных никому" "отбросов", фото которых можно, как товар, выставлять на сайте, их "добровольные" согласия на обмен с домашними адресами — это не просто нарушение норм международного права и вообще концепции прав человека, это преступление.

"Я точно знаю, что государственные органы давно и системно работают над поиском механизма возвращения гражданских, незаконно удерживаемых в РФ, с учетом норм международного права. Именно потому, что то, как будет выглядеть этот механизм, имеет значение. И избрание пути "обмена" осужденных граждан Украины из разных уголков страны и незаконно удерживаемых гражданских в РФ создает много рисков, которые надо учитывать", — объясняет она Фокусу.

Во-первых, захват гражданских лиц и их удержание и перемещение является военным преступлением. И это преступление — системное и массовое. Только по подсчетам правозащитников, зафиксировано не менее 1770 человек — заложников РФ. И эта цифра лишь приблизительна, она растет из-за продолжающейся оккупации части территории Украины. А перспектива обмениваться гражданскими может вызвать новую волну задержаний и формирования "обменного фонда".

Во-вторых, обмен гражданскими невозможен — ни на военных, ни на гражданских. Это должно быть требованием безусловного освобождения.

"Оставляя за скобками вопрос этичности обменов "неправильных украинцев" на "правильных украинцев", стимулирование практики обмена гражданскими вряд ли приведет к созданию устойчивого механизма возвращения гражданских из незаконного содержания в РФ, о котором много говорится последние годы. Зато практика обмена гражданскими может создать значительные проблемы и осложнения для Украины", — говорит Лунева.

С ней согласен и адвокат, эксперт Медийной инициативы за права человека по международному гуманитарному, уголовному праву и правам человека Андрей Яковлев. "Передача граждан Украины под контроль РФ будет свидетельствовать, что Украина не признает осужденных за коллаборационизм как своих граждан. Это близко к тому, как если мы вдруг в одностороннем порядке отказываемся от своих граждан, которые вынужденно оказались на оккупированной территории", — объясняет он.

Юрист напоминает, что в целом украинские законы по противодействию коллаборационизму слишком строгие, поскольку не учитывают особенности оккупационного режима и условий созданной РФ принудительной среды. Она позволяет задерживать очень широкий круг граждан. Украине пока не удалось гармонизировать коллаборационные законы с международным правом, так как это раньше делали другие страны.

Сейчас же речь идет о существенных рисках. Один из них — стимулировать правоохранительную и судебную систему Украины к нарушениям, поверхностному расследованию и рассмотрению соответствующих дел. Кроме того, может иметь место склонение обвиняемых лиц на этапе досудебного следствия к признанию вины и заключению сделки в обмен на потенциальное освобождение в РФ в будущем.

Например, уже упомянутая Ангелина Довбня апелляцию на приговор не подавала, а сразу обратилась с просьбой включить ее в списки на обмен между Украиной и Россией. Очевидно, ей пообещали, что будут способствовать передаче в РФ, если она признает вину.

Позиция понимания: государство ищет варианты

"При этом мне понятна позиция государства, что среди осужденных за коллаборационные действия есть и такие украинские граждане, которые себя не идентифицируют с Украиной и отказываются от украинской идентичности, — добавляет Андрей Яковлев. — Считаю, что эта инициатива трудно далась власти из-за ее конфликта с международным правом прав человека, однако будет неправильным игнорировать сложное положение, в котором оказываются наши военнопленные из-за их пыток и откровенного издевательства РФ над всеми их правами человека. Поэтому приходится выбирать между правами заложников или пленных, которые имеют меньше прав, чем российские "зэки", и искать нестандартные механизмы возвращения украинцев".

Другой вопрос, что пока не существует никакого механизма, который бы позволял вернуть гражданских.

И это отдельная проблема.

Украина самостоятельно не может надавить на РФ, чтобы вернуть своих граждан. Да и коллаборационистами они вряд ли будут интересоваться, ведь даже Юсов отмечал, что "большинство из них оказались не очень кому-то нужными, и вот они надеются, что на них обратят внимание, их услышат, их заберут".

Вопросом возвращения гражданских могла бы заниматься созданная международная Платформа по освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых Российской Федерацией, которой занимается омбудсмен, но с февраля о ее работе ничего не слышно. Также никакого решения, кроме призывов освободить, не было принято во время Саммита мира в Швейцарии.

Что касается передачи одних украинцев в обмен на других, то эта инициатива содержит в себе не только правовые риски, но и политические, которыми могут воспользоваться российские пропагандисты, — мол, в Украине не все так однозначно, есть большое количество согласных с политикой Кремля.