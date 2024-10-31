Завершение войны: кто принуждает Украину сесть за стол переговоров

Уступить территории и начать переговоры — такие призывы звучат от стран Глобального Юга на протяжении всего последнего года полномасштабной войны в Украине. Теперь подобные заявления все чаще слышны и от стран Запада, которые ранее считались надежными партнерами Киева. Это просто риторика или свидетельство того, что многие действительно начали отворачиваться от Украины?

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В начале 2022 года мир объединился вокруг Украины, предоставляя финансовую помощь и военную технику. Однако сегодня значительная часть стран смещает фокус в сторону союза БРИКС, а внутри Европы наметился разлад. Страны, такие как Венгрия, Словакия, Португалия, Испания и даже Германия, все чаще отказываются от поставок тяжелого вооружения Украине.

В публичной плоскости все чаще звучат призывы сесть за стол переговоров и прекратить войну. Наиболее распространенной стала формулировка: "Самое главное для нас – предотвратить эскалацию конфликта, ни в коем случае не допустить перерастания его в региональную войну".

Однако это риторика или реальные попытки заставить Украину склониться к миру? Чтобы прояснить ситуацию, мы поговорили с депутатом облсовета Днепропетровской области Дмитрием Музыкой.

Принуждения к миру не вижу. Сужу по действиям. Если нам дают деньги на продолжение войны, значит, война будет продолжаться. Отдельные заявления расцениваю как личное мнение каждой из сторон по поводу нашей ситуации. Если бы хотели посадить за стол переговоров, то сразу бы перекрыли финансирование. Разговоры о завершении войны не могут вестись на фоне постоянного усиления мобилизации и доставки все большего количества оружия, – рассказал Фокусу Дмитрий Музыка.

По словами Музыки, финансирование обороны и развитие собственного ВПК только усиливаются, что явно не сигнализирует о готовности к миру.

Мнения стран также расходятся относительно перспектив членства Украины в НАТО — одного из ключевых пунктов плана победы Владимира Зеленского. На Генассамблее ООН министр иностранных дел Болгарии заявил, что безопасность стран альянса будет гарантирована только с присоединением Украины к НАТО. В то же время президент Турции подчеркнул, что США и другие члены альянса не стремятся принять Украину в свои ряды.

Однако основной вопрос заключается в том, какую позицию займут США по плану Зеленского, и кто будет его реализовывать. Дональд Трамп уже заявил, что в случае победы на выборах первым делом свяжется с Зеленским и Путиным, чтобы предложить им "договориться". Камала Харрис, вероятно, продолжит политику Джо Байдена по поддержке Украины.

Трансформация войны, что изменилось?

Этот конфликт представляет собой сложную и динамичную комбинацию двух разных форм войны. Первый аспект — это традиционная война на истощение, которая развернулась вдоль линии фронта протяженностью в тысячу километров. В этом формате Россия теоретически имеет преимущество благодаря большему мобилизационному ресурсу. Ситуацию осложняет и участие Северной Кореи: уже в ближайшие недели в Курскую область должны прибыть около 12 тысяч военных из КНДР, о чем ранее сообщил президент Зеленский.

Кроме того, противник имеет значительное превосходство в артиллерии и беспилотниках. Европейский Союз еще год назад пообещал Украине один миллион снарядов, однако задержки в поставках вооружения и политическое давление на Россию вызывают вопросы о реальных намерениях Запада.

Политтехнолог Александр Мангуш рассказал Фокусу о дипломатической трансформации и быстро меняющейся геополитической обстановке.

Мы видим не настолько усталость, как потерю интереса и раздражение, связанное с войной в Украине. Запад начал на себе ощущать финансовые последствия поддержки. В разы повысились цены на топливо, электричество, газ, воду, продукты в магазинах. Поддержкой Украины спекулируют "левые" партии, партии демократов. На войну в Украине списываются разнообразные недочеты властей и финансовые ямы, – рассказал Фокусу Мангуш.

По его словам, тему активно подогревает оппозиция, приходящая к власти. Они критикуют коллег за то, что значительные ресурсы направляются в Украину, а не на решение внутренних проблем.

Грубо говоря, "мы живем хуже из-за Украины". И это имеет отклик у населения. Все это создает негативный имидж Украины, которая стала "финансовым грузом" для европейцев, – добавил Александр Мангуш.

Депутат облсовета Днепропетровской области Дмитрий Музыка, в свою очередь, считает, что политикам следует осторожнее высказываться, поскольку этот конфликт — не игра, и в Украине гибнут люди.

Тем кто у власти нужно немного понизить градус заявлений, а тем кто в системе должны понять, что у нас война и зарабатывать на этом неправильно. Меньше хайпа и больше помощи", – добавил Музыка

Как сохранить Украину, если отвернутся союзники

Война продолжается, но на Западе все чаще звучат призывы к переговорам с Россией. Риторика, недавно казавшаяся лишь дипломатическим маневром, может вскоре перерасти в конкретные шаги. Главный вопрос для Украины — как сохранить страну, если ключевые союзники начнут подталкивать Киев к миру на условиях, не учитывающих ее национальные интересы?

Пока финансирование и поставки вооружений продолжаются, в воздухе витает опасение: что будет, если завтра Европа или США решат сократить поддержку ради собственных экономических и политических целей? Усталость от войны, рост внутренних проблем и попытки сохранить отношения с Россией могут подтолкнуть западных партнеров к пересмотру своей стратегии в отношении Украины. Если поток оружия и финансов ослабнет, перед Киевом встанет экзистенциальный вызов.

В таких условиях правительству необходимо искать пути минимизации зависимости от внешней помощи. Одним из ключевых решений становится развитие собственного военно-промышленного комплекса. Локальное производство вооружений и боеприпасов не только укрепит обороноспособность, но и создаст новые рабочие места, что поддержит экономику в условиях войны. Совместные проекты с Польшей и другими восточноевропейскими союзниками могут частично компенсировать снижение поставок со стороны крупных западных держав.

Дипломатия также выходит на первый план. Украине важно выстраивать гибкие отношения не только с ЕС и США, но и с другими мировыми игроками — такими как Турция, Индия и страны Латинской Америки. Гибкость в международной политике позволит Киеву сохранить пространство для маневра, если традиционные союзники ослабят поддержку. Недавний визит Моди в Киев является ярким примером того, что диалог можно наладить с разными странами, заручаясь поддержкой с обеих сторон, поскольку Индия продолжает настаивать на территориальной целостности Украины.

В итоге, прямого давления на Украину с целью принудить к переговорам пока не наблюдается. Однако, если Запад решит "перекрыть вентиль" в угоду своим интересам, Украина должна быть готова действовать самостоятельно.