Черное зеркало: как будут использовать ИИ на выборах в Украине

Использование искусственного интеллекта меняет саму природу выборов. Поэтому следующие выборы могут войти в историю не как голосование во время войны, а как первый украинский сезон сериала "Черное зеркало".

22 декабря в Верховной Раде официально сообщили о формировании рабочей группы по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.

Формулировка осторожная. Но сам факт появления такой группы показывает: тема выборов переходит из публичных дискуссий в плоскость практических сценариев.

Эти выборы, если и когда они состоятся, будут чрезвычайно сложными. Из-за войны. Из-за безопасности. Из-за усталости общества. Из-за потери доверия к институтам и перегрузки информацией.

Об этом говорят многие. Я же хочу сосредоточиться на другом. На том, что уже сегодня меняет саму природу выборов. На искусственном интеллекте.

Відео дня

Верховная Рада сообщила о формировании рабочей группы по вопросу проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

Кампания, которая начинается до старта

Современные выборы больше не имеют четкого начала.

Кампания не стартует с билбордов или официальных заявлений. Она начинается с данных. С анализа поведения. С тестирования реакций на темы, которые еще не вынесены в публичное пространство.

Искусственный интеллект сделал это стандартом. Алгоритмы анализируют социальные сети, поисковые запросы, комментарии, тональность обсуждений. Они показывают не только что думает избиратель, но и когда он наиболее уязвим к определенному месседжу.

Фактически, выборы начинаются тогда, когда общество еще убеждено, что их нет.

Как ИИ использовали на практике

Во время выборов в США штабы Джо Байдена и Дональда Трампа использовали ИИ для подготовки к дебатам. Алгоритмы моделировали возможные ответы оппонента, анализировали его предыдущие выступления, темп речи, реакции на неудобные вопросы. Задача была проста: не выглядеть более убедительным в целом, а не потерять голоса в конкретных группах избирателей в конкретные 30 секунд эфира.

Во время выборов в США штабы Джо Байдена и Дональда Трампа использовали ИИ для подготовки к дебатам Фото: Getty Images

В Индии команда Нарендры Моди применила ИИ для создания персонализированных видеообращений. Избиратели в разных штатах получали видео, где премьер обращался к ним на региональном языке, с локальными примерами и знакомыми проблемами. Послание было четкое: "Я говорю именно с тобой и понимаю твою реальность".

В Индии команда Нарендры Моди применила ИИ для создания персонализированных видеообращений к избирателям

В Пакистане во время парламентских выборов 2024 года команда заключенного Имрана Хана использовала синтетический голос, созданный на основе его архивных речей. Через YouTube и TikTok распространялись аудиообращения с ключевым месседжем: "Меня могут изолировать физически, но не политически". Параллельно появился deepfake, где тот же голос якобы призывал бойкотировать выборы. Фейк опровергли, но несколько дней информационного хаоса были гарантированы.

В США в Нью-Гемпшире накануне праймериз распространялись автоматизированные звонки с голосом, имитирующим Джо Байдена. Сообщение было коротким и простым: "Эти выборы неважны. Оставайтесь дома". Это не изменило результатов, но показало, насколько хрупким стало доверие к любому аудиоконтенту.

В Тайване во время президентских выборов 2024 года против кандидата Лая Чинг-де распространили синтетическое видео с личным скандалом. Оно не сломало кампанию, но полностью сместило фокус внимания. Главным посланием кампании оппонентов стало не "почему он плохой политик", а "посмотрите, какой это человек".

Это принципиально новый тип воздействия.

Скорость и влияние на сознание

ИИ не убеждает избирателя с нуля. Он работает иначе.

Он усиливает уже имеющиеся эмоции. Страх. Злость. Недоверие. Усталость. Он делает это быстро и масштабно. Ши будет генерировать лозунги, посты, тексты, видео, картинки, встречи с избирателями.

Один месседж может быть сгенерирован в десятках вариаций и протестирован за несколько часов. Алгоритм сразу покажет, где он вызывает поддержку, а где сопротивление. Человеческий штаб физически не способен работать в таком темпе без ИИ.

В стране, которая живет в условиях войны, этот эффект умножается. Эмоциональная усталость становится точкой входа для манипуляции.

Что может пойти не так

Может пойти не так почти все.

Алгоритмы могут радикализировать общество, усиливая крайние позиции.

Фейки могут распространяться быстрее, чем официальные опровержения.

Персонализированные месседжи могут превратиться в индивидуальные манипуляции.

Доверие к самому процессу голосования может быть разрушено еще до его начала.

Ши может стать фабрикой черного пиара и окном вмешательства в предвыборный процесс

Ши может стать фабрикой черного пиара и окном вмешательства в наш предвыборный процесс — как для наших союзников, так и врагов.

Искусственный интеллект не является ни добрым, ни злым. Он лишь усиливает того, кто им пользуется.

Итак, следующие выборы в Украине не будут похожи ни на какие предыдущие.

Это будут выборы не только во время войны, но и в новой технологической реальности. Там, где скорость важнее содержания. Данные важнее интуиции. А доверие становится главным политическим ресурсом.

Искусственный интеллект уже стал частью политики. Вопрос лишь в том, кто понимает, как именно он работает. И кто способен использовать его не для хаоса, а для ответственной коммуникации.

Потому что следующие выборы могут войти в историю не как голосование во время войны, а как первый украинский сезон сериала "Черное зеркало", с той разницей, что пульт управления будет в наших руках.