Политика Отставка Михаила Федорова
"Наши люди уже давно готовы к другой стране": Федоров впервые за месяц протестов обратился к украинцам
Михаил Федоров впервые обратился к украинцам, которые уже месяц выходят на протесты, и поблагодарил их за их позицию.
"Сегодня, после более чем месяца протестов по всей стране, хочу поблагодарить каждого за поддержку и активную позицию. Уверен, что перемены возможны. И они необходимы", — отметил бывший министр обороны Украины в девятиминутном видео.
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