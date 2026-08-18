"Наши люди уже давно готовы к другой стране": Федоров впервые за месяц протестов обратился к украинцам

Михаил Федоров впервые обратился к украинцам, которые уже месяц выходят на протесты, и поблагодарил их за их позицию.

"Сегодня, после более чем месяца протестов по всей стране, хочу поблагодарить каждого за поддержку и активную позицию. Уверен, что перемены возможны. И они необходимы", — отметил бывший министр обороны Украины в девятиминутном видео.

Федоров обратился к украинцам

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