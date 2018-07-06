Зачем миллионер Хмельницкий инвестирует в образование и инновации

Василий Хмельницкий принимает активное участие в развитии социальных проектов группы UFuture, вникает в тонкости и может часами рассказывать о них, ведь эти проекты стали частью жизни бизнесмена

Будущее — это люди, а самый ценный и востребованный ресурс — талант и новые профессиональные навыки. В этом убеждён Василий Хмельницкий — предприниматель, основатель одной из крупнейших в стране инвестиционных групп UFuture.

Василий Хмельницкий инвестирует в образование и инновационное мышление украинцев миллионы долларов на протяжении многих лет. Сегодня портфель его социальных инициатив хорошо известен в Украине и за её пределами под несколькими мощными брендами: UNIT, K.Fund, КМЭФ, Lean Institute Ukraine, Новопечерская Школа, Школа МСП и др.

Все проекты комплексные, долгосрочные и объединены общей идеей — поменять мышление украинцев, научить ориентироваться и быть конкурентными в стремительно изменяющемся мире. Для самого Хмельницкого это не теоретическое утверждение. Он уделяет самообразованию до 20% своего времени и считает, что учиться необходимо в любом возрасте.

Финансирование образовательных проектов для Хмельницкого — не только меценатство, но и долгосрочная инвестиция в коммерческий успех бизнес-проектов. Инвестор убеждён, что рост экономики, для которого в том числе нужны квалифицированные кадры, — это общая обязанность государства и крупного бизнеса, и в долгосрочной перспективе выиграют все.

О UNIT.Factory

Наша образовательная инициатива UNIT.Factory уникальна в первую очередь тем, что стала сердцем будущего города.

UNIT.City — проект маленького города высоких технологий не только для IT. Рассчитан он более чем на 10 лет, как и большинство моих проектов. Это долгосрочная инвестиция, и самое главное в ней — наши люди.

В UNIT.Factory тысячи талантливых молодых ребят смогут пройти суперсовременную образовательную подготовку по программированию. Студенты учатся у нас бесплатно. И важно, что учатся на реальных кейсах — уже через год они станут первоклассными специалистами.

Основная идея состоит в том, чтобы талантливая молодёжь не уезжала за границу в поисках возможностей, а находила их здесь, обучаясь, работая и создавая конкурентные продукты.

Все проекты комплексные, долгосрочные и объединены общей идеей — поменять мышление украинцев, научить ориентироваться и быть конкурентными в стремительно изменяющемся мире

Концепция UNIT.City не ограничивается образовательным проектом. Комплексность идеи заключается в том, что на той же территории расположены офисы передовых инновационных компаний и команды стартапов, акселераторы, современная 3D-лаборатория.

Например, недавно мы открыли коворкинг Chasopys.UNIT — магнит для молодых команд, представителей креативной экономики. Я хочу, чтобы на территории нашего инновационного города пересекались таланты, знания, идеи и опыт. Тогда появятся новые бизнесы, компании будут стремительно расти и развивать город, страну, мир.

Мы строим этот уникальный и яркий объект как международный, аналогов в мире практически нет. У нас был Стив Возняк, который сказал, что если бы у него был второй шанс, он начинал бы карьеру именно в UNIT.City.

O K.Fund Books

Люди, читающие книги, точно будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Мы с командой часто обсуждаем прочитанные книги. И нам очень близка идея украинского книгоиздательского проекта, открывающего читателям новые возможности.

Мы выбираем мировые бестселлеры, лучшие книги о новой экономике, повышении профессиональной эффективности, личностном росте и многом другом. На книги, которые дают понимание, куда движется мир, мы покупаем права и издаём на украинском языке.

Если после прочтения хотя бы 2% содержания книги заставят вас задуматься, изменить подход в работе, — это уже победа.

На "Книжном арсенале" в этом году я в очередной раз убедился, что этот проект очень важный и востребованный.

О Школе малого и среднего предпринимательства

Украине в целом нужно делать ставку на малый и средний бизнес как основной двигатель экономики. С этим у нас есть очевидная проблема, и одна из причин — советская система образования, которая не развивала предпринимательский навык. То есть у нас много талантливых инженеров и программистов, но практически нет стартапов, тут их просто не умеют создавать.

В отличие от школы программирования, где обучение рассчитано на два года, школа предпринимательства — это интенсивный курс для предпринимателей с разным уровнем опыта, где они получают знания и эффективные навыки для старта собственного бизнеса. Будущей осенью школа откроется в Киеве, и я впервые выступлю в роли ментора.

О Lean Institute Ukraine

Проект, направленный на повышение конкурентоспособности и инноваций украинских компаний с помощью методологии lean. Познакомившись с этим подходом, я был поражён. Сегодня мы применяем его во всех проектах инвестиционной группы UFuture.

Бизнесу, как и государству, очень важно иметь независимую площадку для стратегического планирования

Концепция lean (в Украине распространён термин "бережливое производство") предусматривает создание максимальной ценности для потребителя при минимальном использовании всех видов ресурсов, в том числе времени, энергии и рабочих усилий. Согласно идеологии lean, все работники должны участвовать в непрерывном улучшении рабочих процессов, отслеживании и устранении различных видов потерь. Такой подход превращает проблемы в возможности для совершенствования, помогает работникам развиваться, а организации — получить и сохранить лидерские позиции на рынке. Эта концепция лежит в основе идеологии успешного бизнеса.

О КМЭФ

Киевский международный экономический форум в этом году уже пятый, юбилейный. Это точка входа в Украину крупных международных инвесторов и пространство для формирования новых горизонтов и целей, обмена опытом украинского бизнеса.

Бизнесу, как и государству, очень важно иметь независимую площадку для качественного диалога, обсуждения задач и главное — стратегического планирования.

Будущее уже здесь. Мир сегодня решает новые задачи: как управлять роботами на производстве, как формировать партнёрство между роботом и человеком, как реагировать на стремительный рост городов, на виртуальные деньги, на то, как классический бизнес стремительно проигрывает инновационному.

В этом году, в октябре, КМЭФ соберёт в столице лучших спикеров со всего мира.

Каждый раз, когда я говорю об Украине в Европе или США, я рассказываю о наших социальных проектах. И, поверьте, для многих инвесторов это гораздо более значимые маркеры, чем наши бизнес-достижения. Горжусь командой UFuture и командами всех проектов. Социальные инвестиции — это не о деньгах и менеджменте. Это о талантливых и влюблённых в своё дело людях. Ведь именно люди делают наши проекты такими успешными.