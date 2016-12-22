Американский видеоблогер Кейси Найстет при помощи компании Samsung собрал беспилотник, способный поднять в воздух человека. Об этом сообщает Популярная механика.
Во время праздничных испытаний дрона Найстет надел костюм Санта Клауса, ухватился за трос, свисавший с дрона, и прокатился на сноуборде по длинной лыжне через лес и сугробы и по заснеженным городским улицам. Затем беспилотник легко поднял своего создателя высоко над землей.
Аппарат получился огромным. Настоящие его масштабы можно оценить на тех кадрах видео, где дрон вынимают из кузова грузовика. Для создания духа Рождества беспилотник украсили разноцветными светодиодными лампочками.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беспилотник снял, как на него охотятся тигры