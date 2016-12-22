Правительство создаст открытый архив КГБ

Кабинет министров Украины планирует создать открытый архив Комитета государственной безопасности СССР. Об этом сообщает Правительственный портал.

Правительство приняло постановление "О создании отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти".

"Для свободного доступа к документам КГБ в подчинении Института национальной памяти создают юридическое лицо. На очереди – выделение помещения и перемещение архивов КГБ из силовых ведомств", – говорится в сообщении.

В настоящее время ряд силовых и правоохранительных ведомств и суды выполняют несвойственные им функции – хранят исторические документы репрессивных органов. Доступ к документам имеют все граждане Украины, а также иностранцы.

"На сегодня украинские архивы репрессивных органов СССР – крупнейшая в мире открытая подборка материалов коммунистического тоталитарного режима. В России доступ к документам КГБ ограничен по меньшей мере до 2030 года", – говорится в сообщении.