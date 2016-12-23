Пока это отрезок пути длиной всего 1 километр и он будет работать в тестовом режиме

Во Франции в 130 км от Парижа, в городке Тулувр-о-Перш построили шоссе из солнечных батарей. Об этом сообщает 24tv.ua.

Пока это отрезок пути длиной всего 1 километр и он будет работать в тестовом режиме.

"Солнечный путь" состоит почти из трех тысяч панелей. Вес машин они способны выдерживать благодаря нескольким слоям пластика.

При этом такое шоссе способно обеспечить уличным светом городок с населением около 5 тысяч человек в течение целого года.

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Эксперты подсчитали, что миллион километров таких дорог могут обеспечить электроэнергией всю Францию. Строительство экспериментального пути стоило французам 5 миллионов евро. Проект финансировали за государственный счет.

Торжественное открытие "солнечного шоссе"