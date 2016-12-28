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Главная » Общество » Инфографика В Украине насчитали более 260 нарушений свободы слова  за год

Инфографика В Украине насчитали более 260 нарушений свободы слова  за год

<span class="label red">Инфографика</span> В Украине насчитали более 260 нарушений свободы слова  за год
Фото: school.aif.ru

Чаще всего это проявлялось в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов

28.12.16 19
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В 2016 году на неоккупированной территории Украины были зафиксированы 262 случая нарушений свободы слова (по состоянию на 27 декабря), что примерно на 15% меньше, чем в прошлом году (в 2015 году – 310 нарушений, в 2014 году – 995). Таковы данные ежегодного исследования Института массовой информации (ИМИ) "Барометр свободы слова".

Вместе с оккупированными Крымом (31) и территориями Донбасса (12) в 2016 году число нарушений свободы слова составило 305 случаев.

Больше всего нарушений зафиксировано в виде препятствования законной профессиональной деятельности журналистов – 107 (в 2015 году – 100, в 2014 году – 150, в 2013 году – 130 препятствий). Чаще всего журналистам препятствовали частные лица, правоохранители и местная власть.

На втором месте по количеству случаев идут угрозы и запугивания журналистов – 42. В 2016 году эта категория превысила по количеству случаев прошлый год, когда было зафиксировано 36 угроз журналистам (в 2014 году – 98, в 2013 году – 35). Угрожали преимущественно частные лица и депутаты разных уровней.

В тройку лидеров по количеству случаев также вошли избиение и нападения на журналистов, ограничение доступа к публичной информации – по 30 случаев соответственно.

Число случаев избиений и нападений на журналистов в 2016-ом сократилось почти в два раза по сравнению с 2015 годом (58 нападений) и почти в 10 раз по сравнению с 2014 годом (286). В основном на журналистов в этом году нападали частные лица. Такую тенденцию ИМИ фиксирует уже второй год подряд, в отличие от 2014 и 2013 годов, когда основными агрессорами были представители правоохранительных органов и местные чиновники.

Количество ограничений доступа к публичной информации в этом году почти сравнялось с предыдущим годом (33 случая), в 2014 году было 14 случаев, в 2013 году – 13. В 2016 году, как и в предыдущем году, ограничивали доступ журналистов преимущественно органы местной власти.

Кроме того, в 2016 году в Украине произошел один случай убийства журналиста (в 2015 – 2, в 2014 году – 7, в 2013 – ни одного). Как известно, 20 июля в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства: профессиональная деятельность, личные мотивы, российский след и покушение на руководителя "Украинской правды" Елену Притулу.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ИМИ удалось зафиксировать 12 случаев нарушений свободы слова, учитывая ограниченный доступ к этой территории. В частности, речь идет о блокировании вещания украинских телеканалов, сайтов, обнародовании данных журналистов на сепаратистских сайтах – базах данных. В плену террористической организации "ЛНР" сейчас находятся трое блогеров – жителей Луганска, которых боевики обвиняют в распространении "экстремистских материалов". В прошлом году ИМИ зафиксировал 16 случаев.

В аннексированном Россией Крыму в 2016 году зафиксирован 31 случай нарушений свободы слова, что меньше, чем в прошлом году (43 случая). На полуострове на СМИ и журналистов, как и в прошлом году, давили российские спецслужбы, Роскомнадзор, оккупационная крымская власть. Так, ФСБ выдвинула крымскому журналисту Николаю Семене обвинение в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Сам Семена на допросе ФСБ заметил, что считает "разговор о принадлежности Крыма России дискуссионным" и в своей журналистской статье "реализовал право на высказывание своего мнения".

В 2016 году регионами-лидерами нарушений (кроме оккупированных территорий) стали: Киев (56) + Киевщина (6) – 62; Днепропетровщина – 21; Николаевщина – 21; Волынь – 18; Полтавщина – 17; Одесчина – 16; Львовщина – 13; Запорожская область – 12; Херсонщина – 12; Донбасс – 10; Закарпатье – 10.

Для сравнения: в 2015 году многие случаи произошли в Киеве – 60, в 2014-ом – 256; на востоке: Луганская область – 91 случай, Донецкая – 197 и в Крыму – 148.

Институт массовой информации проводит ежемесячный всеукраинский мониторинг свободы слова по следующим категориям: физическая агрессия, цензура и доступ к информации, экономическое и политическое давление, юридическое давление и киберпреступления против СМИ и журналистов. В ежемесячный отчет включаются только случаи, связанные со свободой слова и профессиональной журналистской деятельностью.

Нарушения прав журналистов в Украине

Инфографика: imi.org.ua

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