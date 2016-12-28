В Луцке начала выходить газета для незрячих

В Луцке состоялась презентация первого номера еженедельника "Семья и дом" шрифтом Брайля. Об этом сообщает Громадське.

Этот еженедельник стал первой на Волыни неспециализированной газетой для незрячих. Также недавно в Луцке несколько заведений общественного питания напечатали меню шрифтом Брайля.

"Толчком к созданию газеты были технические возможности, оборудование, которое появилось в Луцке. Тогда мы и решили сделать газету доступной для тех, кто никогда ее не читал. Ведь это пример социальной ответственности бизнеса. Сегодня мы рады, что присоединились к такому проекту, потому что мало кто в Украине это вообще делает. После нас, надеемся, когда и другие увидят, как это делается, думаю, газет будет больше", - рассказала главный редактор издания Наталья Пахайчук.

В первый номер еженедельника вошли интервью, истории успеха людей, которых в свое время постигли серьезные жизненные испытания, а также советы на все случаи.

Тираж первого номера газеты составил 30 экземпляров.