Решение приняли после того, как один из игроков якобы заколдовал ворота и потом смог забить гол

В Руанде постановили, что тренер команды или футболисты, уличенные в "колдовстве", будут дисквалифицированы на 4 матча и оштрафованы на 200 тысяч руандийских франков (приблизительно $246). Такое решение приняли в Федерации футбола Руанды, сообщает ЛІГА.net со ссылкой New Times.

В Федерации приняли решение запретить магические ритуалы после того, как во время матча команда Rayon Sport пожаловалась на использование магии своими соперниками. В частности, форварда из команды Mukura Victory уличили в том, что он якобы заколдовал ворота команды Rayon Sport, а потом забил в них гол.

"Поскольку не существует никакого научного способа доказать использование колдовства, эти меры будут основываться на докладах официальных лиц матча, и все, что может считаться колдовством, будет рассмотрено специальным комитетом", – рассказал президент ФФР Ведасите Кайиранги.