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Фото В Одессе прошел парад новогодних трамваев

<span class="label red">Фото</span> В Одессе прошел парад новогодних трамваев
Фото: uc.od.ua

В салоне пассажиров встречали Дед Мороз и Снегурочка

31.12.16 113
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Вечером 30 декабря в Одессе состоялся парад новогодних трамваев. Празднично украшенные трамваи отправили во все концы города, чтобы поздравить одесситов с наступающим Новым годом. Об этом пишет Думская.net.

Вагоны были украшены гирляндами. В результате создавался эффект светящегося поезда. В салоне пассажиров встречали Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравляли малышей подарками из большого красного мешка.

Парад состоялся при участии оркестра.

Старт был от Центрального парка культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, финиш - на Старосенной площади (возле железнодорожного вокзала).

Как пояснили в горсовете, трамваи, которые вышли на линию, были собраны в Одессе.

Фото: uc.od.ua

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