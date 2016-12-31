В салоне пассажиров встречали Дед Мороз и Снегурочка

Вечером 30 декабря в Одессе состоялся парад новогодних трамваев. Празднично украшенные трамваи отправили во все концы города, чтобы поздравить одесситов с наступающим Новым годом. Об этом пишет Думская.net.

Вагоны были украшены гирляндами. В результате создавался эффект светящегося поезда. В салоне пассажиров встречали Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравляли малышей подарками из большого красного мешка.

Парад состоялся при участии оркестра.

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Старт был от Центрального парка культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, финиш - на Старосенной площади (возле железнодорожного вокзала).

Как пояснили в горсовете, трамваи, которые вышли на линию, были собраны в Одессе.











Фото: uc.od.ua