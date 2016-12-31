Вечером 30 декабря в Одессе состоялся парад новогодних трамваев. Празднично украшенные трамваи отправили во все концы города, чтобы поздравить одесситов с наступающим Новым годом. Об этом пишет Думская.net.
Вагоны были украшены гирляндами. В результате создавался эффект светящегося поезда. В салоне пассажиров встречали Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравляли малышей подарками из большого красного мешка.
Парад состоялся при участии оркестра.
Старт был от Центрального парка культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, финиш - на Старосенной площади (возле железнодорожного вокзала).
Как пояснили в горсовете, трамваи, которые вышли на линию, были собраны в Одессе.
Фото: uc.od.ua