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Главная » Общество » Дирижер в Риме лишился работы за попытку "уничтожить" Санта Клауса

Дирижер в Риме лишился работы за попытку "уничтожить" Санта Клауса

Дирижер в Риме лишился работы за попытку "уничтожить" Санта Клауса
Новый дирижер римского оркестра / Фото: facebook.com/dimensione.eventi.7

Новый маэстро оркестра первым делом сфотографировался с Санта Клаусом

31.12.16 158
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Дирижера оркестра в Риме уволили с работы после того, как он рассказал детям на рождественском концерте, что Санта Клауса не существует. Об этом сообщили информационные агентства 31 декабря, передает Радио Свобода.

Дирижер Джакомо Лоприено 29 декабря был раздосадован холодным приемом, который юная аудитория устроила исполнению его оркестром диснеевского мюзикла Frozen. Поэтому после шоу он устроил демарш.

Родители в социальных сетях выразили свое возмущение такими действиями Лоприено, поскольку их дети из-за откровений этого человека были доведены до слез.

Организатор мероприятия, компания Dimensione Eventi, заявила, что "как и все, мы были шокированы заявлением, сделанным дирижером".

"То, что он сказал, неприемлемо. Это было несогласованное с организаторами действие", – говорится в сообщении.

Организаторы шоу отказались от сотрудничества с Лоприено, а позже опубликовали фотографию Марко Даллара – нового дирижера оркестра, который стоит рядом с Санта Клаусом.

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