Фестиваль украинского кино в Брюсселе откроет "Земля" Довженко

На фестивале будут представлены также четыре новые ленты из Украины, отмеченные международными наградами

В Брюсселе 20-22 января пройдут Дни украинского кино. Это уже второй украинский фестиваль в бельгийской столице, который проводится в самом престижном Центре изобразительных искусств BOZAR, передает Укринформ.

Фестиваль откроет классическая немая лента выдающегося украинского кинорежиссера Александра Довженко "Земля" в живом сопровождении украинской этно-хаос группы "ДахаБраха".

Ежегодные Дни украинского кино в Брюсселе презентуют на высоком международном уровне наиболее резонансные современные ленты, а также киноклассику в живом сопровождении известных украинских музыкантов. В 2017 году, помимо фильма "Земля", будут представлены четыре новые ленты из Украины, отмеченные международными наградами.

"Земля" Александра Довженко, созданная в 1930 году, - самый известный украинский фильм, образец авангардного кино. На международном референдуме кинокритиков в Брюсселе в 1958 году этот фильм был назван одним из 12 величайших достижений мирового кинематографа.