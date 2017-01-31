В конце января 2017 года волонтеры посетили волынские леса с целью помочь работникам Киверцовского национального парка "Цуманская Пуща" посчитать последних волынских зубров. Об этом сообщается на сайте Всемирного фонда природы в Украине.

"Мы провели несколько загонных учетов и, к большому и приятному удивлению сотрудников нацпарка, нашли не одно, а целых два стада зубров – одно, в 9 голов включительно с теленком, на территории Зверевского охотничьего хозяйства, а второе стадо, которое собственно и стало неожиданностью – в 7 голов, тоже вместе с теленком, на территории угодий общества "Майдан Охотничий", - говорится в сообщении.

Экологи напомнили, что в первой половине ХХ века лесные зубры почти полностью были истреблены человеком и сохранились только в зоопарках, откуда снова были распространены по лесам Восточной Европы.

"Помимо увиденных двух стад, по следам на снегу на территории угодий "Майдана Охотничьего" учтено еще два крупных одиноких самца. Еще два самца зубра живут в лесу на территории большого вольера. Таким образом, суммарная численность учтенных зубров выглядит несколько оптимистичнее, чем предполагал национальный парк – суммарно целых 20 диких лесных быков до сих пор ходят по лесам Пущи, и, что особенно радует, среди них есть и молодые телята", - говорится в сообщении.

Таким образом, убеждены экологи, после установления с помощью волонтеров точной численности, охотничьим хозяйствам уже труднее будет по-тихому отстреливать зубров, утверждая, что их меньше, чем на самом деле.

Также кроме зубров, волонтеры заметили на территории парка стаи кабанов, оленей и косуль.