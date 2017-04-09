Букмекеры называют фаворитом Евровидения представителя Италии

За месяц до первого полуфинала 2017 года букмекеры называют победителем песенного конкурса "Евровидение-2017" представителя Италии Франческо Габбани. Представители Украины, группа O.Torvald согласно сайту Еurovisionworld.com могут занять 25 место.
Фаворитом на данный момент является представитель Италии Франческо Габбани с песней Occidentali's Karmа. Второе место букмекеры пророчат певцу из Болгарии Кристану Костоув, на третье – представителю Швеции Робину Бенгтссону.
Напомним, Украина получила право принимать "Евровидение-2017" в результате победы Джамалы на песенном конкурсе в Стокгольме. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая.