Гигантскую писанку на Софийской площади в Киеве украли / Фото из открытых источников

С фестиваля писанок на Софийской площади в Киеве украли одно из яиц.

Об этом сообщают организаторы писанковой выставки, передает "5 канал".

"Организаторы призывают всех, кто имеет какую-либо информацию относительно украденного яйца, сообщить об этом оргкомитету. Писанку украли после обеда. На ней изображена собака", - говорится в публикации.

Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве официально должны открыть в понедельник.

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Всеукраинский фестиваль писанки в Киеве пройдет в историческом центре Киева, на пространстве между Софией Киевской и Михайловским Златоверхим монастырем. Мероприятие призвано поддержать и популяризовать украинские народные традиции, содействовать развитию народного искусства, изучению культуры и истории украинского народа на примере феномена писанок.

Как пишет "Дорога.uа", в этом году на Софийской площади собираются показать рекордное количество мега-писанок - 858 штуки. 374 из них будут расписаны украинскими художниками в авторском стиле - их разместят на Софийской площади. На Михайловской площади будут выставлены остальные писанки, представляющие традиционные росписи регионов Украины, а также расписанные детьми. Здесь же будет зона детских развлечений. Также на территории пасхального городка будет представлена Всеукраинская коллекция пасхальных писанок, которая насчитывает 25 тыс. экспонатов.

На Владимирском проезде будет организована Пасхальная ярмарка и Ярмарка садоводства. А в парке "Владимирская горка" разместится лаунж-зона, зона мастер-классов, ярмарка живописи и ярмарка хенд-мейда.