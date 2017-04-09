Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Гигантскую писанку на Софийской площади в Киеве украли

Гигантскую писанку на Софийской площади в Киеве украли

Гигантскую писанку на Софийской площади в Киеве украли
Гигантскую писанку на Софийской площади в Киеве украли / Фото из открытых источников

На писанке изображена собака

09.04.17 187
0000

С фестиваля писанок на Софийской площади в Киеве украли одно из яиц.

Об этом сообщают организаторы писанковой выставки, передает "5 канал".

"Организаторы призывают всех, кто имеет какую-либо информацию относительно украденного яйца, сообщить об этом оргкомитету. Писанку украли после обеда. На ней изображена собака", - говорится в публикации.

Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве официально должны открыть в понедельник.

Всеукраинский фестиваль писанки в Киеве пройдет в историческом центре Киева, на пространстве между Софией Киевской и Михайловским Златоверхим монастырем. Мероприятие призвано поддержать и популяризовать украинские народные традиции, содействовать развитию народного искусства, изучению культуры и истории украинского народа на примере феномена писанок.

Как пишет "Дорога.uа", в этом году на Софийской площади собираются показать рекордное количество мега-писанок - 858 штуки. 374 из них будут расписаны украинскими художниками в авторском стиле - их разместят на Софийской площади. На Михайловской площади будут выставлены остальные писанки, представляющие традиционные росписи регионов Украины, а также расписанные детьми. Здесь же будет зона детских развлечений. Также на территории пасхального городка будет представлена Всеукраинская коллекция пасхальных писанок, которая насчитывает 25 тыс. экспонатов.

На Владимирском проезде будет организована Пасхальная ярмарка и Ярмарка садоводства. А в парке "Владимирская горка" разместится лаунж-зона, зона мастер-классов, ярмарка живописи и ярмарка хенд-мейда.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
На выставке в США представили прототип вертолета будущегоВ Барселоне презентовали новую версию Nokia 3310На выставке в ОАЭ презентовали макет нового украинского ударного вертолета

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 2730
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 10539
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 8224
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 1384
  5. Социология Мордора: орки против Путина 1433
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 5282
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 20095
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 2744
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 32630
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 477
  1. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 4714 / 20095
  2. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 2064 / 32630
  3. Спросите себя сами. 7 вопросов, которые помогут выявить фейковую дружбу 1829 / 2122
  4. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 1819 / 10539
  5. Социология Мордора: орки против Путина 1257 / 1433
  6. Мимо Земли 19 апреля пролетит большой астероид 1078 / 1246
  7. Из Одессы до Стамбула теперь можно добраться на пароме 1055 / 1273
  8. АТО: эпицентром боевых действий остается приморское направление 994 / 1099
  9. В Италии нашли зубные пломбы возрастом 13 тысяч лет 886 / 971
  10. В Египте прогремел новый взрыв возле христианского храма 793 / 879
  1. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 23 / 20095
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 22 / 10539
  3. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 12 / 32630
  4. Спросите себя сами. 7 вопросов, которые помогут выявить фейковую дружбу 9 / 2122
  5. Пасхальный тур. 10 самых интересных церквей Украины 6 / 814
  6. Гори-гори ясно. Как умышленные и бездумные поджоги приводят к катастрофе экосистемы 4 / 647
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 4 / 1603
  8. Сервис по выдаче биометрических паспортов снова не работает 4 / 137
  9. Из Одессы до Стамбула теперь можно добраться на пароме 4 / 1273
  10. В Египте прогремел новый взрыв возле христианского храма 4 / 879
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.