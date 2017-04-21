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Фокус №16. Сто самых богатых людей Украины

Фокус №16. Сто самых богатых людей Украины

С каждым годом в рейтинге 100 богатейших людей страны появляется всё больше предпринимателей, сделавших свои состояния без преференций и политической поддержки

21.04.17 518
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10 лет прошло с тех пор, как Фокус выпустил свой первый рейтинг богатейших людей страны. Держа в руках журнал с одиннадцатым по счёту рейтингом, я очень жалею, что у меня нет подшивок Фокуса за предыдущие годы. В десятилетней перспективе цифры состояний и названия активов превращаются в увлекательнейший детектив, который повествует о том, как олигархи шалели от лёгких денег и как они теряли многомиллиардные состояния. Как успешные банкиры вовремя "сбрасывали" свои финучреждения западным структурам, а те уже спустя пару лет искали покупателей на них хотя бы за десятую часть цены. Как "любих друзів" сменил донецкий выскочка Сергей Курченко и как он бежал в Россию и уже оттуда пытается продать свои активы. Как аграрии, поначалу робко жавшиеся за плечами металлургов и химиков, расправляли плечи и выходили по капитализации на первый план украинского бизнеса.

В конце концов этот рейтинг — иллюстрация уровня жизни всей страны. В 2007 году суммарное состояние 100 богатейших людей страны составляло $70 млрд. К 2017-му оно сократилось до $24 млрд. Да, богатые не только плачут, но и обеднели в результате войны и падения гривны в той же степени, что и рядовые украинцы.

Наконец, как однажды заметил один мой знакомый, наш рейтинг правильнее было бы назвать "настольной книгой прокурора". Изучая истории состояний за последние 10 лет, сразу становится ясно, кто из правоохранителей и фискалов и где "не доработал".

Впрочем, довольно о грустном. Хорошая новость в том, что олигархия кучмовских времён, пусть и медленно, но теряет свои позиции. С каждым годом в рейтинге 100 богатейших людей страны появляется всё больше предпринимателей, сделавших свои состояния без преференций и политической поддержки. Страна меняется. Пусть мы часто делаем шаг вперёд и тут же два шага назад, но в целом реформы не остановить. Украина слишком глубоко сидит на "игле" международной финансовой помощи, чтобы позволить себе игнорировать требования международных кредиторов по введению общепринятых в мире правил игры. Да, рекомендации МВФ зачастую не учитывают местных реалий, а иногда откровенно ошибочны, но в целом они направляют страну в нужную сторону. Наконец, власти уже не могут в открытую игнорировать интересы зародившегося на Майдане гражданского общества. Одним словом, украинские капиталы ждёт серьёзное испытание вызовом перемен.

Евгений Гордейчик, редактор отдела Деньги

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