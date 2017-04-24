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Главная » Общество » Перечень "Доступных лекарств" пополнят препараты, которые можно назначать детям

Перечень "Доступных лекарств" пополнят препараты, которые можно назначать детям

Перечень "Доступных лекарств" пополнят препараты, которые можно назначать детям
Фото: mioby.ru

Количество аптек, участвующих в программе реимбурсации, расширяется

24.04.17 49
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В перечень "Доступных лекарств" будут добавлены препараты, которые можно назначать детям. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе визита в Харьков, сообщает Укринформ.

"Мы учтем пожелания руководства области о внесении в перечень дополнительного числа лекарств, которые можно назначать детям, поскольку в данный момент таких препаратов мало", - отметил Гройсман.

Премьер добавил, что принимаются меры по расширению сети аптек, принимающих участие в программе "Доступные лекарства".

"Это особо касается сельской местности, где аптеки будут участвовать в программе "Доступные лекарства", - сказал Гройсман.

По данным главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной в программе участвуют 226 аптек области.

"В учреждениях здравоохранения выписаны почти 107 тыс. рецептов. По половине из них пациенты уже получили лекарства", - сообщила она.

Напомним, 1 апреля 2017 года в Украине стартовала программа "Доступные лекарства", с помощью которой каждый украинец может бесплатно или с незначительной доплатой получить лекарства в трех категориях: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и диабет второго типа. Лекарства можно получить только по правильно выписанному рецепту.

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